Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Índio gigante

Sem energia, produtor perde 240 ovos de galo de raça no ES

Ovos estavam em chocadeira e ficaram quatro dias sem aquecimento. Outras aves morreram de frio ou esmagadas por conta de ficarem juntas para se aquecer

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 22:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 22:19
Aves morreram de frio ou esmagados por conta de ficarem juntos para se aquecer Crédito: Divulgação
Um produtor de Vargem Alta, região Serrana do Estado, sofreu um grande prejuízo nesta quarta-feira (31). Leonardo da Rocha Pontini possui aves da espécie índio gigante e perdeu todos os 240 ovos que estavam sendo encubados em uma chocadeira. A comunidade em que ele vive, Castelinho, ficou sem energia elétrica por quatro dias.
O vendaval do último sábado (27) destelhou casas, obstruiu estradas e deixou comunidades sem luz, principalmente em Vargem Alta. Em Castelinho, Leonardo disse que por conta da falta de energia, as aves morreram de frio ou esmagadas por conta de ficarem juntas para se aquecer.
Agente entende a energia cair. Foram muitas árvores. Mas, penso que a agente teria que ter uma resposta. Desde sábado estamos ligando. De duas chocadeiras, nasceriam após 21 dias de encubação. Morreu tudo, disse o produtor.
Ele comenta ainda que a carne e produtos em seu refrigerador estragaram. Os vizinhos também estavam sem energia elétrica. Em nota, a concessionária de energia, EDP, informou que o fornecimento de energia já foi normalizado.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados