Sem energia, produtor perde 240 ovos de ave de raça no ES

Aves morreram de frio ou esmagados por conta de ficarem juntos para se aquecer

. Em Castelinho, Leonardo disse que, por conta da falta de energia, as aves morreram de frio ou esmagadas por conta de ficarem juntas para se aquecer.

A gente entende a energia cair. Foram muitas árvores. Mas, penso que a agente teria que ter uma resposta. Desde sábado estamos ligando. De duas chocadeiras, nasceriam após 21 dias de encubação. Morreu tudo, disse o produtor.

Ele comenta ainda que a carne e produtos em seu refrigerador estragaram. Os vizinhos também estavam sem energia elétrica. Em nota, a concessionária de energia, EDP, informou que o fornecimento de energia já foi normalizado.