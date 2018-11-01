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Índio gigante

Sem energia, produtor perde 240 ovos de ave de raça no ES

Ovos estavam em chocadeira e ficaram quatro dias sem aquecimento. Outras aves morreram de frio ou esmagadas por conta de ficarem juntas para se aquecer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 09:20

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 09:20

Aves morreram de frio ou esmagados por conta de ficarem juntos para se aquecer Crédito: Divulgação
Um produtor de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado, sofreu um grande prejuízo nesta quarta-feira (31). Leonardo da Rocha Pontini possui aves da espécie índio gigante e perdeu todos os 240 ovos que estavam sendo encubados em uma chocadeira. A comunidade em que ele vive, Castelinho, ficou sem energia elétrica por quatro dias.
O vendaval do último sábado (27) destelhou casas, obstruiu estradas e deixou comunidades sem luz, principalmente em Vargem Alta. Em Castelinho, Leonardo disse que, por conta da falta de energia, as aves morreram de frio ou esmagadas por conta de ficarem juntas para se aquecer.
A gente entende a energia cair. Foram muitas árvores. Mas, penso que a agente teria que ter uma resposta. Desde sábado estamos ligando. De duas chocadeiras, nasceriam após 21 dias de encubação. Morreu tudo, disse o produtor.
Ele comenta ainda que a carne e produtos em seu refrigerador estragaram. Os vizinhos também estavam sem energia elétrica. Em nota, a concessionária de energia, EDP, informou que o fornecimento de energia já foi normalizado.
 

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