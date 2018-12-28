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Violência no Trânsito

Seis pessoas ficam feridas após batida entre quatro veículos na BR101

Todas as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 15:29
Seis pessoas feridas após batida entre quatro veículos na BR 101 Sul Crédito: Internauta Gazeta Online - Justino Martins
Seis pessoas ficaram feridas após uma batida entre quatro veículos na noite desta quinta-feira (27) no km 410 da BR 101, em Itapemirim, no Litoral Sul. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, a batida aconteceu por volta das 21h. A pista foi sinalizada para a remoção de veículos da pista.
Seis pessoas foram atendidas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde delas não foi divulgado. No momento do acidente, o tráfego de veículos seguiu em sistema pare e siga e a pista foi liberada por volta das 23h10.
 

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