Seis pessoas ficam feridas após batida entre quatro veículos na BR101

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, a batida aconteceu por volta das 21h. A pista foi sinalizada para a remoção de veículos da pista.

Seis pessoas foram atendidas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde delas não foi divulgado. No momento do acidente, o tráfego de veículos seguiu em sistema pare e siga e a pista foi liberada por volta das 23h10.