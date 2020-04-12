São José do Calçado tem primeiro caso confirmado de Covid-19

O município de São José do Calçado, na região Sul do Espírito Santo, registrou o primeiro caso confirmado do novo coronavírus (Covid-19). Outro paciente da cidade apresenta condição clínica suspeita, com síndrome gripal, e aguarda o resultado de exames.
As informações foram divulgadas no último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), publicado na noite deste sábado (11) e, além desses dois, apenas outro caso teria sido notificado no município, mas já foi descartado.
O prefeito de São José do Calçado, José Carlos de Almeida, gravou um vídeo divulgando a informação e pedindo que a população faça o isolamento social. O paciente se encontra isolado seguindo os protocolos da secretaria de saúde. Aproveito para pedir a todos que permaneçam em casa e saiam somente para o extremamente necessário. Vamos fazer o isolamento social para que possamos juntos diminuir essa pandemia que assusta a todos nós.
Até a noite deste sábado (11), a região Sul do Estado contabilizava nove casos confirmados, sendo cinco em Cachoeiro de Itapemirim, dois em Castelo, um em Itapemirim e, agora, o de São José do Calçado. Em todo o Espírito Santo, são 383 confirmações.