São José do Calçado tem primeiro caso confirmado de Covid-19

O prefeito de São José do Calçado, José Carlos de Almeida, gravou um vídeo divulgando a informação e pedindo que a população faça o isolamento social. O paciente se encontra isolado seguindo os protocolos da secretaria de saúde. Aproveito para pedir a todos que permaneçam em casa e saiam somente para o extremamente necessário. Vamos fazer o isolamento social para que possamos juntos diminuir essa pandemia que assusta a todos nós.