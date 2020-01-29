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Chuva

Reconstrução de pontes no ES começa na próxima semana, diz Casagrande

As primeiras estruturas serão reerguidas nos municípios de Alfredo Chaves, Castelo e em Iconha

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 20:31
Fotos aéreas da cidade a Alfredo Chaves após enchente Crédito: Marcel Alves
Começam na próxima semana as obras de reconstrução das pontes destruídas durante os temporais que atingiram o Espírito Santo neste mês de janeiro, informou o governador do Estado, Renato Casagrande.
Ele explicou que as primeiras estruturas serão reerguidas nos municípios de Alfredo Chaves; Castelo - distrito de Aracuí;  e em Iconha - na comunidade de Bom Destino. Ao todo, mais de 300 pontes precisarão ser reconstruídas no Sul do Espírito Santo.
Moradores se unem para limpar Alfredo Chaves após as chuvas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
No mínimo, 600 casas, que também desabaram com a chuva, terão de ser levantadas novamente e estradas interditadas ainda precisam de reparo.  Na estimativa do governador, as obras de infraestrutura devem custar cerca de R$ 500 milhões.

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MORTES E PREJUÍZO

chuva que caiu no Espírito Santo nas últimas duas semanas provocou mortes e isolou comunidades inteiras. O primeiro temporal, do dia 17, deixou os municípios de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves embaixo dágua. O nível do rio subiu e invadiu casas, escolas e hospitais. Comunidades ficaram totalmente isoladas e o Exército foi acionado para ajudar na limpeza das cidades.

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No último fim de semana, a chuva se intensificou novamente e moradores de outras cidades, como Castelo, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Iúna, também tiveram as casas inundadas. Já no Norte, o nível do Rio Doce subiu e atingiu a marca de sete metros em Colatina.
Rio Doce subiu e  chegou a sete metros em Colatina Crédito: João Henrique Castro
Deslizamentos de terra provocaram a morte de nove vítimas no Sul, entre elas, duas crianças, e o número de pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados ultrapassa 13 mil.
Em visita ao Espírito Santo, no último domingo, 28, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que durante a reconstrução das cidades no Sul do Estado residências serão retiradas das áreas de risco.
Disse também que são necessárias outras ações, como drenagem, desassoreamento e revitalização de rios e mais áreas verdes dentro das cidades para evitar que novas tragédias aconteçam.

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