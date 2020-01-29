Reconstrução de pontes no ES começa na próxima semana, diz Casagrande

Começam na próxima semana as obras de reconstrução das pontes destruídas durante os temporais que atingiram o Espírito Santo neste mês de janeiro, informou o governador do Estado, Renato Casagrande.
Ele explicou que as primeiras estruturas serão reerguidas nos municípios de Alfredo Chaves; Castelo - distrito de Aracuí; e em Iconha - na comunidade de Bom Destino. Ao todo, mais de 300 pontes precisarão ser reconstruídas no Sul do Espírito Santo.
No mínimo, 600 casas, que também desabaram com a chuva, terão de ser levantadas novamente e estradas interditadas ainda precisam de reparo. Na estimativa do governador, as obras de infraestrutura devem custar cerca de R$ 500 milhões.
MORTES E PREJUÍZO
A chuva que caiu no Espírito Santo nas últimas duas semanas provocou mortes e isolou comunidades inteiras. O primeiro temporal, do dia 17, deixou os municípios de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves embaixo dágua. O nível do rio subiu e invadiu casas, escolas e hospitais. Comunidades ficaram totalmente isoladas e o Exército foi acionado para ajudar na limpeza das cidades.
No último fim de semana, a chuva se intensificou novamente e moradores de outras cidades, como Castelo, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Iúna, também tiveram as casas inundadas. Já no Norte, o nível do Rio Doce subiu e atingiu a marca de sete metros em Colatina.
Deslizamentos de terra provocaram a morte de nove vítimas no Sul, entre elas, duas crianças, e o número de pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados ultrapassa 13 mil.
Em visita ao Espírito Santo, no último domingo, 28, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que durante a reconstrução das cidades no Sul do Estado residências serão retiradas das áreas de risco.
Disse também que são necessárias outras ações, como drenagem, desassoreamento e revitalização de rios e mais áreas verdes dentro das cidades para evitar que novas tragédias aconteçam.