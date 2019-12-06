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Faltam quase 20 mil eleitores

Recadastramento biométrico em Cachoeiro termina neste sábado

O prazo estipulado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo encerra neste sábado (07), às 18h. A chefe do cartório eleitoral confirmou que quem não fizer vai ter o título cancelado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 15:12

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 15:12

Biometria Crédito: Divulgação
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, o prazo para recadastramento biométrico dos eleitores se encerra neste sábado (07), às 18h. Dos 139.092 eleitores, quase 20 mil eleitores ainda não foram ao cartório eleitoral.
O local, que tem estrutura para atender até 3 mil pessoas por dia, atendeu apenas 600 na manhã desta sexta-feira (06). O prazo estipulado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) estava previsto para terminar na semana anterior, dia 29, mas foi prorrogado por sete dias e, agora, não terá mais alteração.
A Michele Belmock, que é chefe do cartório eleitoral, confirmou que quem não fizer até sábado (07), vai ter o título cancelado. Quem não tiver o recadastramento, não vai votar nas próximas eleições; não vai estar em dia com a Justiça Eleitoral; não consegue fazer uma renovação ou tirar passaporte; não pode assumir cargo público e não pode fazer inscrição em faculdade, então, é ideal que o eleitor esteja com o seu cadastro eleitoral em dia", orienta. 

O QUE FAZER SE PERDER O PRAZO

Depois que o prazo for encerrado, o eleitor pode ir até o cartório para se regularizar até maio do próximo ano, mas só vai fazer isso após o cancelamento do título. A pessoa que não puder comparecer agora, vai poder vir ao cartório para regularizar depois, mas o problema é que ela vai ter que aguardar esse cancelamento do título, para depois fazer a regularização, então, nesse período, pode ter algum problema caso precise do título, explicou Michele.
A chefe do cartório ressaltou ainda que após o encerramento neste sábado, o atendimento no cartório eleitoral retornará ao funcionamento normal. A estrutura que o TRE montou durante este período termina amanhã (07) e os atendentes vão ter o seu contrato de trabalho encerrado. E depois volta a estrutura normal do cartório, com atendimento das 12h às 18h, sendo que entre os dias 20 de dezembro e 06 de janeiro, terá o período de recesso, com horário reduzido de 12h às 15h, com redução de senhas, finalizou Michele.

QUEM DEVE FAZER O RECADASTRAMENTO 

Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor precisa levar documento oficial, título de eleitor (se tiver) e comprovante de residência recente. Ainda segundo o TRE-ES, mesmo quem não é obrigado a votar deve fazer o recadastramento se quiser votar nas próximas eleições, como pessoas com mais de 70 anos de idade, analfabetos e maiores de 16 e menores de 18 anos.

ENDEREÇO DO CARTÓRIO

O cartório eleitoral de Cachoeiro fica localizado na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 381, bairro Amarelo, com atendimento das 9h às 18h.

MARATAÍZES

O prazo para biometria em Marataízes também encerra neste sábado (07). O cartório fica localizado na Avenida Rubens Rangel, 1776, lojas 4 e 5, bairro Cidade Nova, com atendimento das 9h às 18h.

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