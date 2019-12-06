Recadastramento biométrico em Cachoeiro termina neste sábado

Biometria Crédito: Divulgação

A Michele Belmock, que é chefe do cartório eleitoral, confirmou que quem não fizer até sábado (07), vai ter o título cancelado. Quem não tiver o recadastramento, não vai votar nas próximas eleições; não vai estar em dia com a Justiça Eleitoral; não consegue fazer uma renovação ou tirar passaporte; não pode assumir cargo público e não pode fazer inscrição em faculdade, então, é ideal que o eleitor esteja com o seu cadastro eleitoral em dia", orienta.

O QUE FAZER SE PERDER O PRAZO

Depois que o prazo for encerrado, o eleitor pode ir até o cartório para se regularizar até maio do próximo ano, mas só vai fazer isso após o cancelamento do título. A pessoa que não puder comparecer agora, vai poder vir ao cartório para regularizar depois, mas o problema é que ela vai ter que aguardar esse cancelamento do título, para depois fazer a regularização, então, nesse período, pode ter algum problema caso precise do título, explicou Michele.

A chefe do cartório ressaltou ainda que após o encerramento neste sábado, o atendimento no cartório eleitoral retornará ao funcionamento normal. A estrutura que o TRE montou durante este período termina amanhã (07) e os atendentes vão ter o seu contrato de trabalho encerrado. E depois volta a estrutura normal do cartório, com atendimento das 12h às 18h, sendo que entre os dias 20 de dezembro e 06 de janeiro, terá o período de recesso, com horário reduzido de 12h às 15h, com redução de senhas, finalizou Michele.

QUEM DEVE FAZER O RECADASTRAMENTO

Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor precisa levar documento oficial, título de eleitor (se tiver) e comprovante de residência recente. Ainda segundo o TRE-ES, mesmo quem não é obrigado a votar deve fazer o recadastramento se quiser votar nas próximas eleições, como pessoas com mais de 70 anos de idade, analfabetos e maiores de 16 e menores de 18 anos.

ENDEREÇO DO CARTÓRIO

O cartório eleitoral de Cachoeiro fica localizado na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 381, bairro Amarelo, com atendimento das 9h às 18h.

MARATAÍZES