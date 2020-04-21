Quatro são resgatados após barco virar em mar de Marataízes. Veja vídeo

Quatro pessoas precisaram ser resgatadas em alto mar, na manhã desta terça-feira (21), em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. O barco em que eles estavam virou, após começar a entrar água e o motor parar de funcionar.
Todos que estavam na embarcação não são pescadores profissionais e, segundo o secretário de Defesa Social de Marataízes, Anderson Gouveia, a área em que foram encontrados é um local comum de pescaria, já em mar aberto.
Os guarda-vidas que atuaram no resgate foram acionados por uma outra embarcação, de pescadores, que estava próximo ao barco que virou. O local do acidente fica de 15 a 20 quilômetros do Porto da Barra, de onde saem os barcos. Todos que foram resgatados passam bem.