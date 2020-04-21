Quatro são resgatados após barco virar em mar de Marataízes. Veja vídeo

Todos que estavam na embarcação não são pescadores profissionais e, segundo o secretário de Defesa Social de Marataízes, Anderson Gouveia, a área em que foram encontrados é um local comum de pescaria, já em mar aberto.

Os guarda-vidas que atuaram no resgate foram acionados por uma outra embarcação, de pescadores, que estava próximo ao barco que virou. O local do acidente fica de 15 a 20 quilômetros do Porto da Barra, de onde saem os barcos. Todos que foram resgatados passam bem.