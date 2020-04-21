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Pesca amadora

Quatro são resgatados após barco virar em mar de Marataízes. Veja vídeo

A embarcação em que eles estavam entrou água e o motor parou de funcionar. Socorro foi prestado por guarda-vidas do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 18:16

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 18:16

Quatro pessoas são resgatadas após barco virar em alto mar em Marataízes
Quatro pessoas são resgatadas após barco virar em alto mar em Marataízes Crédito: Divulgação
Quatro pessoas precisaram ser resgatadas em alto mar, na manhã desta terça-feira (21), em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. O barco em que eles estavam virou, após começar a entrar água e o motor parar de funcionar.
Todos que estavam na embarcação não são pescadores profissionais e, segundo o secretário de Defesa Social de Marataízes, Anderson Gouveia, a área em que foram encontrados é um local comum de pescaria, já em mar aberto.
Os guarda-vidas que atuaram no resgate foram acionados por uma outra embarcação, de pescadores, que estava próximo ao barco que virou. O local do acidente fica de 15 a 20 quilômetros do Porto da Barra, de onde saem os barcos. Todos que foram resgatados passam bem.

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