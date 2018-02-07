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BR 101 Sul

Quatro pessoas ficam feridas após grave acidente em Presidente Kennedy

Quatro pessoas ficam feridas após grave acidente em Presidente Kennedy
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 13:55

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 13:55

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, após uma batida entre um veículo de passeio e um caminhão no km 421 na BR 101 Sul, no trevo de Presidente Kennedy. O acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira e o trânsito ficou parcialmente interditado por quase duas horas.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 18h30. Um veículo Ford Fiesta estava saindo do trevo para acessar a BR 101 quando o caminhão, que estava trafegando na rodovia, colidiu transversalmente no veículo de passeio. O trânsito só foi liberado totalmente por volta das 20 horas.
As vitimas foram socorridas pela ambulância de resgate da concessionária. Duas foram levadas para o Hospital Santa Casa e duas para a Unimed de Cachoeiro de Itapemirim. Um homem ficou ferido com mais gravidade e está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa.

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