Quatro pessoas ficam feridas após grave acidente em Presidente Kennedy

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, após uma batida entre um veículo de passeio e um caminhão no km 421 na BR 101 Sul, no trevo de Presidente Kennedy. O acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira e o trânsito ficou parcialmente interditado por quase duas horas.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 18h30. Um veículo Ford Fiesta estava saindo do trevo para acessar a BR 101 quando o caminhão, que estava trafegando na rodovia, colidiu transversalmente no veículo de passeio. O trânsito só foi liberado totalmente por volta das 20 horas.