Quatro pessoas ficam feridas após carro bater contra poste em Anchieta

Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente de carro na madrugada desta terça-feira (10) próximo ao trevo que dá acesso ao balneário de Ubu, em Anchieta, no Litoral Sul. O veículo em que elas estavam bateu contra um poste na Rua Laudelino Neves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 2h. O veículo, um Fiat Palio, seguia sentido Anchieta - Guarapari quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu no poste. Um dos ocupantes foi lançado para fora do veículo e outros três ficaram presos às farragens. Os socorristas contaram que, apesar dos ferimentos, todos estavam lúcidos.

A Polícia Militar revelou que duas mulheres estavam mais gravemente feridas e foram levadas para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Um homem, que também estava com ferimentos graves, foi encaminhado para o São Lucas, em Vitória, e o outro ferido para o Pronto Atendimento de Anchieta. Os nomes das vítimas não foi divulgado.

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