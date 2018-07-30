Quadrilha que rendeu funcionários de empresa no ES é presa no RJ

Cinco pessoas foram presas no Estado do Rio de Janeiro depois de cometerem assaltos no interior de

, no Sul do Espírito Santo. Uma mulher e quatro homens foram presos com arma, munições e celulares em Campos dos Goytacazes, na noite da última sexta-feira (30).

Segundo a polícia do RJ, a prisão aconteceu na localidade de Santa Maria, depois que receberam informações de que um grupo havia roubado no Espírito Santo e seguiu para aquela localidade.

Dentro de um Palio prata, apreendido com o grupo, havia 12 celulares, 16 munições de calibre 38, 12 celulares diversos, um notebook, quatro relógios, uma bolsa, duas toucas ninja, R$ 74,60 e um revólver calibre 38.

De acordo com Polícia Militar de Mimoso do Sul, o grupo é suspeito de ter assaltado uma empresa de café em Conceição de Muqui, zona rural. O grupo rendeu funcionários e o dono da empresa em busca de dinheiro, mas sem encontrar, levou apenas celulares das vítimas.