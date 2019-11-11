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Prorrogado o prazo para eleitores de Piúma cadastrarem a biometria

Eleitores do município do Litoral Sul do Espírito Santo ganharam mais uma semana e, agora, o prazo encerra no próximo sábado (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 21:48

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 21:48

Biometria Crédito: Divulgação
O prazo para os eleitores de Piúma, no Litoral do Sul do Estado, realizarem o recadastramento biométrico foi prorrogado por mais uma semana, e, agora, o prazo encerra no próximo sábado (16). A decisão da Justiça Eleitoral foi no início da noite deste sábado (9), quando estava previsto o término do atendimento no município.
O município tem 16.167 eleitores e 2.359 ainda não comparecerem para o recadastramento e podem ter o título cancelado. O atendimento especial do cartório eleitoral de Piúma, está no Salão Paroquial, que fica na Rua Simão Bassul, número 284, Centro.

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Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor precisa levar documento oficial, título de eleitor (se tiver) e comprovante de residência recente. Ainda de acordo com o TRE-ES, mesmo quem não é obrigado a votar deve fazer o recadastramento se quiser votas nas próximas eleições, inclusive pessoas com mais de 70 anos de idade, analfabetos e maiores de 16 e menores de 18 anos.
Quem tiver o título de eleitor cancelado não poderá votar nas próximas eleições, nem emitir passaporte e carteira de identidade. A situação regular com a Justiça Eleitoral também pode ser exigida para matrículas em instituições de ensino e para empréstimos em bancos públicos.
O horário de atendimento do posto eleitoral de Piúma é das 9h às 18h e o encerramento do recadastramento biométrico será no próximo sábado (16), às 18h.

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