Prorrogado o prazo para eleitores de Piúma cadastrarem a biometria

Biometria Crédito: Divulgação

O município tem 16.167 eleitores e 2.359 ainda não comparecerem para o recadastramento e podem ter o título cancelado. O atendimento especial do cartório eleitoral de Piúma, está no Salão Paroquial, que fica na Rua Simão Bassul, número 284, Centro.

Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor precisa levar documento oficial, título de eleitor (se tiver) e comprovante de residência recente. Ainda de acordo com o TRE-ES, mesmo quem não é obrigado a votar deve fazer o recadastramento se quiser votas nas próximas eleições, inclusive pessoas com mais de 70 anos de idade, analfabetos e maiores de 16 e menores de 18 anos.

Quem tiver o título de eleitor cancelado não poderá votar nas próximas eleições, nem emitir passaporte e carteira de identidade. A situação regular com a Justiça Eleitoral também pode ser exigida para matrículas em instituições de ensino e para empréstimos em bancos públicos.