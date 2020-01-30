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Chuvas no ES

Proibição de casas em áreas de risco: 'Município precisa ser duro', diz Casagrande

O número de pessoas fora de casa no Espírito Santo por causa da chuva subiu para mais de 14 mil, de acordo com o relatório divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta quinta-feira (30)

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 10:12
Governador Renato Casagrande visitando a cidade de Iúna Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) defendeu, em entrevista ao Jornal da CBN nesta quinta-feira (30), que os municípios tenham uma política de reordenamento urbano para evitar que o Estado volte a ter grandes prejuízos com temporais.
"Dependendo do tamanho e da intensidade da chuva, não temos como evitar completamente o prejuízo. Temos que diminuir. Historicamente, nossas cidades foram ocupadas próximas a encostas, rios. Estamos vivendo um problema histórico, que se agrava com a desigualdade. As pessoas buscam os locais para construir suas casas sabendo dos riscos, mas não têm nenhuma outra alternativa", comentou o governador.
O número de pessoas fora de casa no Espírito Santo por causa da chuva subiu para mais de 14 mil, de acordo com o relatório divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira (30). Ao todo, são 12.066 desalojados e 2097 desabrigados. Nove pessoas morreram em decorrência das chuvas fortes.

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As cidades do Sul do Estado foram as mais atingidas, mas no Norte e Noroeste também houve transtornos por causa do aumento dos níveis dos rios Guandu e Doce. Nestas regiões do Estado, o Rio Doce parou de subir, mas ainda está acima da cota de inundação.
"O município precisa ser duro e não permitir a instalação de novas casas em áreas de risco e buscar uma política de realocação desses moradores para áreas mais seguras. Temos que continuar fazendo obras de infraestrutura: drenagem melhor, limpeza de rio, muros de arrimo, reflorestamento dos vales", reforçou Casagrande.
A chuva forte deu uma trégua em praticamente todo o Espírito Santo, mas 13 cidades capixabas têm alertas para risco alto para novos alagamentos ou deslizamentos de terra: Colatina, Fundão, Vitória, Afonso Cláudio, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Brejetuba, Baixo Guandu e Linhares.

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