Proibição de casas em áreas de risco: 'Município precisa ser duro', diz Casagrande

Governador Renato Casagrande visitando a cidade de Iúna Crédito: Fernando Madeira

O governador Renato Casagrande (PSB) defendeu, em entrevista ao Jornal da CBN nesta quinta-feira (30), que os municípios tenham uma política de reordenamento urbano para evitar que o Estado volte a ter grandes prejuízos com temporais.

"Dependendo do tamanho e da intensidade da chuva, não temos como evitar completamente o prejuízo. Temos que diminuir. Historicamente, nossas cidades foram ocupadas próximas a encostas, rios. Estamos vivendo um problema histórico, que se agrava com a desigualdade. As pessoas buscam os locais para construir suas casas sabendo dos riscos, mas não têm nenhuma outra alternativa", comentou o governador.

As cidades do Sul do Estado foram as mais atingidas, mas no Norte e Noroeste também houve transtornos por causa do aumento dos níveis dos rios Guandu e Doce. Nestas regiões do Estado, o Rio Doce parou de subir, mas ainda está acima da cota de inundação.

"O município precisa ser duro e não permitir a instalação de novas casas em áreas de risco e buscar uma política de realocação desses moradores para áreas mais seguras. Temos que continuar fazendo obras de infraestrutura: drenagem melhor, limpeza de rio, muros de arrimo, reflorestamento dos vales", reforçou Casagrande.