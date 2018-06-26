Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Paralisação

Professores de Atílio Vivácqua cruzam os braços

Eles reivindicam reajuste salarial de acordo com o piso nacional da categoria

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 14:12
Professores de Atílio Vivácqua cruzam os braços Crédito: Internauta
Cerca de 40 professores efetivos da rede municipal de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, cruzaram os braços nesta terça-feira (26). Eles reivindicam reajuste salarial de acordo com o piso nacional da categoria, que é de R$ 1.534,00 para os iniciantes. O ato deve durar todo o dia. As aulas não foram suspensas. 
Os professores se reuniram por volta das 7h na praça em frente à rodoviária do município e depois seguiram caminhando até a prefeitura. A professora Delizandra Barbieri contou que o piso da categoria não é reajustado de acordo com o piso nacional desde 2015.
Queremos o reajuste da tabela que temos direito. Nosso salário está muito defasado e estamos fora da tabela há mais de três anos. Essa manifestação vai durar todo o dia ou até o prefeito nos dar uma resposta, disse.
O OUTRO LADO
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que existe uma comissão permanente formada por professores, representantes do Executivo e Legislativo Municipal que desenvolve um estudo com objetivo de cumprir a Legislação Nacional.
Ainda de acordo com a Secretaria, a situação orçamentária e financeira do Município de Atílio Vivácqua encontra-se com o índice geral de gastos com pessoal no percentual de 51,07%, e que o limite prudencial, nos termos da Lei Orçamentária de Responsabilidade Fiscal, é de 51,30%.
A Secretaria finalizou afirmando que a tabela vigente é de 2015 e existe uma negociação com a equipe da comissão representada pelo magistério para que seja reajustado o salário de acordo com a viabilidade financeira do município.
Professores de Atílio Vivácqua cruzam os braços
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados