Professores de Atílio Vivácqua cruzam os braços Crédito: Internauta

Cerca de 40 professores efetivos da rede municipal de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, cruzaram os braços nesta terça-feira (26). Eles reivindicam reajuste salarial de acordo com o piso nacional da categoria, que é de R$ 1.534,00 para os iniciantes. O ato deve durar todo o dia. As aulas não foram suspensas.

Os professores se reuniram por volta das 7h na praça em frente à rodoviária do município e depois seguiram caminhando até a prefeitura. A professora Delizandra Barbieri contou que o piso da categoria não é reajustado de acordo com o piso nacional desde 2015.

Queremos o reajuste da tabela que temos direito. Nosso salário está muito defasado e estamos fora da tabela há mais de três anos. Essa manifestação vai durar todo o dia ou até o prefeito nos dar uma resposta, disse.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que existe uma comissão permanente formada por professores, representantes do Executivo e Legislativo Municipal que desenvolve um estudo com objetivo de cumprir a Legislação Nacional.

Ainda de acordo com a Secretaria, a situação orçamentária e financeira do Município de Atílio Vivácqua encontra-se com o índice geral de gastos com pessoal no percentual de 51,07%, e que o limite prudencial, nos termos da Lei Orçamentária de Responsabilidade Fiscal, é de 51,30%.

A Secretaria finalizou afirmando que a tabela vigente é de 2015 e existe uma negociação com a equipe da comissão representada pelo magistério para que seja reajustado o salário de acordo com a viabilidade financeira do município.

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