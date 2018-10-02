Professora é picada por cobra em creche de Irupi

Crédito: Eliomar Martins

Região do Caparaó, foi picada no pé por uma cobra na tarde desta segunda-feira (01). A servidora, de 44 anos, só percebeu que foi atacada pelo animal quando chegou em casa. Uma professora de uma creche em Irupi , na, foi picada no pé por uma cobra na tarde desta segunda-feira (01). A servidora, de 44 anos, só percebeu que foi atacada pelo animal quando chegou em casa.

De acordo com a secretaria de Educação, a servidora, que atua na Centro Educacional Cemei Estrelinha do Saber, procurou imediatamente o Pronto Atendimento de Irupi. No local, foi identificado que se tratava de uma picada de cobra.

Em entrevista ao Gazeta Online, a filha Késsya Karolline afirmou que a mãe está bem. Ela recebeu atendimento médico no Pronto Atendimento e fez o exame de sangue para assegurar que não havia mais veneno na corrente sanguínea. Ela relatou que está aparecendo muitas cobras, teve ocasião de aparecer duas no mesmo dia, então estava sendo bem frequente.

Cobras foram encontradas em creche nos últimos dias Crédito: Eliomar Martins

LIMPEZA

Por meio de nota a Secretaria Municipal de Educação disse que nenhum animal foi encontrado na unidade após o acidente. Diante das informações de que outros animais foram encontrados na região escolar, a prefeitura esclareceu que está tomando todas as medidas cabíveis para garantir a segurança na instituição.