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Professora é picada por cobra em creche de Irupi

A servidora, de 44 anos, só percebeu que foi picada quando chegou em casa; ela procurou imediatamente o Pronto Atendimento e recebeu os primeiros socorros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 20:14

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 20:14

Crédito: Eliomar Martins
Uma professora de uma creche em Irupi, na Região do Caparaó, foi picada no pé por uma cobra na tarde desta segunda-feira (01). A servidora, de 44 anos, só percebeu que foi atacada pelo animal quando chegou em casa. 
De acordo com a secretaria de Educação, a servidora, que atua na Centro Educacional Cemei Estrelinha do Saber, procurou imediatamente o Pronto Atendimento de Irupi. No local, foi identificado que se tratava de uma picada de cobra.
Em entrevista ao Gazeta Online, a filha Késsya Karolline afirmou que a mãe está bem. Ela recebeu atendimento médico no Pronto Atendimento e fez o exame de sangue para assegurar que não havia mais veneno na corrente sanguínea. Ela relatou que está aparecendo muitas cobras, teve ocasião de aparecer duas no mesmo dia, então estava sendo bem frequente.
Cobras foram encontradas em creche nos últimos dias Crédito: Eliomar Martins
LIMPEZA
Por meio de nota a Secretaria Municipal de Educação disse que nenhum animal foi encontrado na unidade após o acidente. Diante das informações de que outros animais foram encontrados na região escolar, a prefeitura esclareceu que está tomando todas as medidas cabíveis para garantir a segurança na instituição.
Nesta quarta-feira (03), a Vigilância Epidemiológica de Irupi fará vistoria na unidade. Nesta terça (2), foi feita uma limpeza na região. A nota informou ainda que o centro educacional está próximo a uma região de mata que tem sofrido com queimadas, o que contribui para o avanço de animais até as regiões urbanas.

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