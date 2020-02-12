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Incentivo à leitura

Professora de Cachoeiro é finalista em prêmio nacional de educação

Com o projeto 'Elementar, meu caro leitor',  a professora de Língua Portuguesa Patrícia Peres está entre os 350 trabalhos do país mais bem pontuados do prêmio Professor Transformador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 19:43

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 19:43

Professora de língua portuguesa Patrícia Peres Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
Uma professora de uma escola pública em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, está entre as finalistas de um prêmio nacional de incentivo à leitura. O projeto de Patrícia Peres Ferreira Nicolini foi desenvolvido em 2019. O resultado sai em abril e, se vencer, além de R$ 7 mil, a educadora ganha uma viagem para Londres.
Com o projeto "Elementar, meu caro leitor", a professora de língua portuguesa está entre os 350 projetos do país mais bem pontuados do prêmio Professor Transformador. Ela conta que, através de histórias de suspense e mistério, promoveu a produção de textos do gênero, considerado um dos preferidos pelos adolescentes, e até uma gincana para que os alunos descobrissem enigmas.

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A educadora dá aulas aos alunos do 9º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental "Professora Hosana Salles", no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. Para ela, o projeto contribuiu para melhorar o rendimento curricular dos alunos. 
"A ideia de trabalhar com narrativas de mistério é primeiro um gênero textual que a faixa etária gosta, então, se sentem atraídos por esta leitora. Na verdade esse leitor é também um detetive"
Patrícia Peres Ferreira Nicolini - Professora
Agora, é torcer para ficar entre os 12 projetos selecionados na etapa final. Patrícia é a única professora do Sul do Estado a concorrer com a premiação. Se o prêmio não vier, saber que mudou a vida dos alunos é a maior vitória para a professora.
O sentimento é de dever cumprido. As escolas estão cheias de professores transformadores. Se fala muito em motivação dos alunos e não se fala na motivação dos professores. Temos professores excepcionais que desenvolvem projetos excepcionais, então, valorize este professor e aproveite tudo o que ele pode te oferecer, disse a educadora.

PREMIAÇÃO

O projeto de leitura foi selecionado para a segunda etapa do prêmio "Professor Transformador", que é promovido pela Base2edu Transformadores em Rede e pela Bett Educar. O objetivo do prêmio é reconhecer práticas inovadoras de professores de todo o país que tenham como proposta a transformação das salas de aula em ambientes criativos.
A professora está concorrendo a uma viagem para Londres com participação na Bett Educar em 2021 e R$ 7 mil. A previsão é que o resultado final seja divulgado no mês de abril.

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