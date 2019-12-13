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Luto

Funcionário do Ifes morre em acidente na Rodovia do Sol, em Anchieta

Pedro da Silva atuava no Ifes de Piúma desde 2016.  Ele seguia sentido Piúma quando bateu de frente com um caminhão e morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 14:10

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 14:10

Acidente entre carro e um caminhão resultou na morte de um funcionário do Ifes em Anchieta Crédito: Leandro Vieira
Um grave acidente resultou na morte de um funcionário* do Ifes na manhã desta sexta-feira (13), no trevo de Iriri, em Anchieta. Pedro da Silva, 68 anos, morreu após bater o carro de frente com um caminhão na Rodovia ES-060.
*Correção: inicialmente, a Polícia Militar informou que a vítima atuava como professor no Ifes de Piúma, mas a informação foi corrigida pelo instituto, que disse que Pedro assessorava a coordenação.
A batida aconteceu por volta das 9h30. Pedro dirigia um Corsa prata sentido Piúma. Já o caminhão vinha na direção contrária, para Anchieta. À polícia, o motorista do caminhão contou que, após passar pelo radar, Pedro invadiu a contramão, batendo de frente com o veículo. 
Com o impacto, Pedro ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate, mas ele já foi retirado morto de dentro do carro. Até o meio-dia, a pista sentido Anchieta-Piúma estava interditada. Segundo a polícia militar, o trânsito estava sendo desviado por dentro de Iriri.
Pista ficou interditada próximo ao trevo de Iriri Crédito: Leandro Vieira
Pedro atuava no Ifes desde 2016. Ele era empregado público anistiado. Por meio de nota, o Ifes de Piúma lamentou a morte do funcionário e decretou luto oficial. As aulas do campus e as atividades administrativas foram suspensas. 
"É com pesar que informamos o falecimento do colega Pedro da Silva, mais conhecido como Seu Pedro. Ele era muito amado e querido por todos do Campus Piúma e será sempre lembrado pela sua alegria.Considerando a relevância dos seus serviços prestados, estando conosco desde 2016, fica decretado Luto Oficial no Ifes  Campus Piúma e suspensão das aulas e das atividades administrativas no dia de hoje, 13/12/2019".

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