Funcionário do Ifes morre em acidente na Rodovia do Sol, em Anchieta

Acidente entre carro e um caminhão resultou na morte de um funcionário do Ifes em Anchieta Crédito: Leandro Vieira

Um grave acidente resultou na morte de um funcionário* do Ifes na manhã desta sexta-feira (13), no trevo de Iriri, em Anchieta . Pedro da Silva, 68 anos, morreu após bater o carro de frente com um caminhão na Rodovia ES-060.

*Correção: inicialmente, a Polícia Militar informou que a vítima atuava como professor no Ifes de Piúma, mas a informação foi corrigida pelo instituto, que disse que Pedro assessorava a coordenação.

A batida aconteceu por volta das 9h30. Pedro dirigia um Corsa prata sentido Piúma. Já o caminhão vinha na direção contrária, para Anchieta. À polícia, o motorista do caminhão contou que, após passar pelo radar, Pedro invadiu a contramão, batendo de frente com o veículo.

Com o impacto, Pedro ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate, mas ele já foi retirado morto de dentro do carro. Até o meio-dia, a pista sentido Anchieta-Piúma estava interditada. Segundo a polícia militar, o trânsito estava sendo desviado por dentro de Iriri.

Pista ficou interditada próximo ao trevo de Iriri Crédito: Leandro Vieira

Pedro atuava no Ifes desde 2016. Ele era empregado público anistiado. Por meio de nota, o Ifes de Piúma lamentou a morte do funcionário e decretou luto oficial. As aulas do campus e as atividades administrativas foram suspensas.