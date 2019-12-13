Funcionário do Ifes morre em acidente na Rodovia do Sol, em Anchieta

Um grave acidente resultou na morte de um funcionário* do Ifes na manhã desta sexta-feira (13), no trevo de Iriri, em Anchieta. Pedro da Silva, 68 anos, morreu após bater o carro de frente com um caminhão na Rodovia ES-060.
*Correção: inicialmente, a Polícia Militar informou que a vítima atuava como professor no Ifes de Piúma, mas a informação foi corrigida pelo instituto, que disse que Pedro assessorava a coordenação.
A batida aconteceu por volta das 9h30. Pedro dirigia um Corsa prata sentido Piúma. Já o caminhão vinha na direção contrária, para Anchieta. À polícia, o motorista do caminhão contou que, após passar pelo radar, Pedro invadiu a contramão, batendo de frente com o veículo.
Com o impacto, Pedro ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate, mas ele já foi retirado morto de dentro do carro. Até o meio-dia, a pista sentido Anchieta-Piúma estava interditada. Segundo a polícia militar, o trânsito estava sendo desviado por dentro de Iriri.
Pedro atuava no Ifes desde 2016. Ele era empregado público anistiado. Por meio de nota, o Ifes de Piúma lamentou a morte do funcionário e decretou luto oficial. As aulas do campus e as atividades administrativas foram suspensas.
"É com pesar que informamos o falecimento do colega Pedro da Silva, mais conhecido como Seu Pedro. Ele era muito amado e querido por todos do Campus Piúma e será sempre lembrado pela sua alegria.Considerando a relevância dos seus serviços prestados, estando conosco desde 2016, fica decretado Luto Oficial no Ifes Campus Piúma e suspensão das aulas e das atividades administrativas no dia de hoje, 13/12/2019".