Produtores de café protestam na BR 262 no Espírito Santo

Além do preço, atambém preocupa os prefeitos. "O interesse maior é mostrar as dificuldades dos agricultores. Eles estão sendo 'esmagados'. A saca de café não está pagando o preço da produção, o adubo é calculado em dólar. Falta incentivo e ainda estão ameaçando colocar três pedágios na BR 262, se for feita concessão, afirmou o prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo (MDB).