Prefeituras no ES condenadas por falhas no portal da transparência

Prefeitura de Itapemirim foi uma das prefeituras condenadas pela Justiça Federal Crédito: Ewerton Vignoli | TV Gazeta

As prefeituras de Bom Jesus do Norte, Itapemirim e São José do Calçado, na região Sul do Estado, foram condenadas pela Justiça Federal por terem descumprido as leis que regulamentam os portais da transparência. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) e os municípios deverão corrigir as irregularidades imediatamente, pois podem ficar sem receber recursos federais.

As prefeituras devem regularizar em 60 dias todas as pendências encontradas no portais. Entre os pontos que eles devem ajustar, segundo a Justiça, estão a falta de relatórios de gestão fiscal do ano anterior e o resumido de execução orçamentária; a não divulgação da íntegra de editais de licitações e de contratos, de informações do Serviço de Informações ao Cidadão ou serviço correlato; e a falta de horários de funcionamento e atendimento ao público.

Por conta da condenação, os municípios podem deixar de receber recursos do governo. Para realizar qualquer transferência voluntária de recursos para os municípios condenados, a União deverá por meio do Tribunal de Contas da União (TCU), realizar fiscalização para saber se a prefeitura está cumprindo os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

TRANSPARÊNCIA

Em julho de 2016, o MPF/ES ajuizou 38 ações civis públicas contra municípios capixabas que divulgavam de forma inadequada as informações em seus portais da transparência. Antes de serem acionados judicialmente, as prefeituras receberam recomendações que apontavam todos os requisitos a serem atendidos. As ações resultaram da segunda etapa de monitoramento do projeto nacional Ranking da Transparência.

OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de Itapemirim disse que tem buscado solucionar a situação da transparência, herdada da gestão anterior. Informou ainda que o primeiro passo para colocar o Portal da Transparência em ordem será a contratação de uma empresa tercerizada para a elaboração e execução do projeto. Essa ação está em desenvolvimento pela Controladoria Geral Municipal.

O município de Bom Jesus do Norte afirmou que a partir da recomendação do MPF para ajustes no Portal da Transparência, tomou importantes medidas visando os ajustes necessários para que a transparência das contas ocorra de forma a cumprir a legislação. Informou ainda que o mudanças resultaram em um considerável avanço na transparência das contas.