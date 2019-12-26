Prefeitura do ES recupera R$ 1,7 milhão desviado de contas bancárias

Cidade de Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação

O prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto (PDT), disse estar aliviado com o ressarcimento feito pelo Banestes. A palavra é essa mesmo: alívio. Não posso falar muito sobre o assunto porque ainda está em investigação, mas estou feliz por estar tudo resolvido quanto ao retorno dos recursos.

Ainda segundo Cleudenir, mesmo com a falta do dinheiro nos últimos dias, nenhum pagamento de servidor ou fornecedor foi prejudicado. A previsão do prefeito é que o dinheiro retorne para as contas da prefeitura ainda nesta quinta-feira (26).

TRANSFERÊNCIAS PARA TODO O PAÍS

As transações suspeitas de contas bancárias da prefeitura de Dores do Rio Preto no Banestes totalizaram R$ 1,694 milhão e foram realizadas no dia 10 de dezembro e identificadas no mesmo dia. O prefeito contou que a maioria das transferências foram para contas no banco Itaú e para vários lugares do país. Foram muitas movimentações, a maior de R$ 50 mil.

Na época dos desvios, falava-se em uma possível invasão hacker, mas o Banestes nega. "Os sistemas do banco não sofreram nenhum tipo de invasão de hackers e não houve nenhuma ocorrência de vulnerabilidade do sistema. O Banestes investe em segurança continuamente e possui ferramentas eficazes, que possibilitam respostas rápidas e eficientes às tentativas de ataques", disse o banco, em nota.

Sobre o ressarcimento, a instituição financeira disse apenas que valia o que a prefeitura divulgou, também em nota (veja abaixo).

Já a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação de forma sigilosa. Disse ainda que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

NOTA DA PREFEITURA NA ÍNTEGRA