Prefeitura do ES recupera R$ 1,7 milhão desviado de contas bancárias

A prefeitura de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, recuperou toda a quantia desviada indevidamente de suas contas bancárias por uma possível invasão hacker. Foi quase R$ 1,7 milhão de recurso público repassado de volta. O dinheiro foi transferido de oito contas bancárias do Banestes em um ataque digital, no dia 10 de dezembro.
O prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto (PDT), disse estar aliviado com o ressarcimento feito pelo Banestes. A palavra é essa mesmo: alívio. Não posso falar muito sobre o assunto porque ainda está em investigação, mas estou feliz por estar tudo resolvido quanto ao retorno dos recursos.
Ainda segundo Cleudenir, mesmo com a falta do dinheiro nos últimos dias, nenhum pagamento de servidor ou fornecedor foi prejudicado. A previsão do prefeito é que o dinheiro retorne para as contas da prefeitura ainda nesta quinta-feira (26).
TRANSFERÊNCIAS PARA TODO O PAÍS
As transações suspeitas de contas bancárias da prefeitura de Dores do Rio Preto no Banestes totalizaram R$ 1,694 milhão e foram realizadas no dia 10 de dezembro e identificadas no mesmo dia. O prefeito contou que a maioria das transferências foram para contas no banco Itaú e para vários lugares do país. Foram muitas movimentações, a maior de R$ 50 mil.
Na época dos desvios, falava-se em uma possível invasão hacker, mas o Banestes nega. "Os sistemas do banco não sofreram nenhum tipo de invasão de hackers e não houve nenhuma ocorrência de vulnerabilidade do sistema. O Banestes investe em segurança continuamente e possui ferramentas eficazes, que possibilitam respostas rápidas e eficientes às tentativas de ataques", disse o banco, em nota.
Sobre o ressarcimento, a instituição financeira disse apenas que valia o que a prefeitura divulgou, também em nota (veja abaixo).
Já a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação de forma sigilosa. Disse ainda que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
NOTA DA PREFEITURA NA ÍNTEGRA
A Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto em decorrência das notícias divulgadas sobre transações bancárias realizadas indevidamente nas contas bancárias realizadas indevidamente nas contas públicas, vem por meio deste, tornar público que os valores foram integralmente restituídos. Informa ainda que o Banestes, reforçando seu compromisso com o zelo com a segurança das transações bancárias realizadas pelos seus clientes, empreendeu todos os esforços para alcançar tal objetivo.