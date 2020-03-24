Prefeitura de Piúma recruta universitários da área da saúde

A prefeitura de Piúma, no Litoral Sul do Estado, está recrutando estudantes da área da saúde para trabalharem como voluntários na área administrativa no combate ao coronavírus. As inscrições vão até sexta-feira (27), por meio do Whatsapp (28) 9 9933-2316.
O anúncio foi feito por meio das redes sociais do município. O pedido, por meio da Secretaria de Saúde, é voltado a estudantes voluntários de medicina, farmácia e enfermagem para atuar na área administrativa, no grupo operacional de combate ao Coronavírus.
As inscrições, conforme a divulgação da prefeitura, serão feitas apenas por meio do Whatsapp (28) 9 9933-2316.