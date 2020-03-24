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Coronavírus

Prefeitura de Piúma recruta universitários da área da saúde

Estudantes de medicina, farmácia e enfermagem poderão atuar de forma voluntária na área administrativa no grupo de combate ao Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 15:54

Publicado em 24 de Março de 2020 às 15:54

Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo
Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma
A prefeitura de Piúma, no Litoral Sul do Estado, está recrutando estudantes da área da saúde para trabalharem como voluntários na área administrativa no combate ao coronavírus. As inscrições vão até sexta-feira (27), por meio do Whatsapp (28) 9 9933-2316.

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O anúncio foi feito por meio das redes sociais do município. O pedido, por meio da Secretaria de Saúde, é voltado a estudantes voluntários de medicina, farmácia e enfermagem para atuar na área administrativa, no grupo operacional de combate ao Coronavírus.
As inscrições, conforme a divulgação da prefeitura, serão feitas apenas por meio do Whatsapp (28) 9 9933-2316.

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