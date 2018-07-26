Prefeitura de Cachoeiro investe mais de R$ 800 mil para matar mosquitos

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, contratou no último dia 20 uma empresa para combater e controlar mosquitos. O município tem 68 agentes de endemias, mas vai terceirizar o serviço e pagar mais de R$ 878 mil por 12 meses de circulação de cinco motocicletas equipadas.

O Diário Oficial do município desta segunda-feira (23) traz o extrato de ata de registro de preços. Na divulgação do contrato, a empresa especializada deve realizar o serviço através de aplicação espacial de inseticida em vias públicas com motos equipadas, fornecer todos insumos para execução dos serviços, incluindo condutor para os veículos e equipamentos de proteção individual.

Mas, de acordo com a prefeitura, o serviço das motos  5 no total  não tem data para começar a circular para combater o mosquito das espécies culex e Aedes. 80% das horas serão para o controle de culex. Para o serviço, foram contratadas 4.224 horas, custando R$ 146,54 cada. Já para o Aedes, serão 20% das horas emprenhadas, ou seja, 1.056, avaliadas em R$ 246,20.

RECLAMAÇÕES

A Secretaria de Saúde diz que não está sofrendo grande infestação de mosquito, mas que recebe muitas reclamações em relação à espécie culex. Além disso, afirmou que o Ministério da Saúde não tem um programa de combate a este tipo de mosquito.

Questionados pela reportagem sobre a atuação dos agentes de endemias, a secretaria afirmou que eles realizam a visita casa a casa e o bloqueio é para os casos notificados da doença, transmitida pelo Aedes.