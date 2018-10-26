Prefeitura antecipa feriado e pacientes ficam sem exames em Cachoeiro

Usuários são prejudicados devido a ponto facultativo na prefeitura de Cachoeiro Crédito: Foto internauta

Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do Espírito Santo, adiantou para esta sexta-feira (26), o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no domingo (28). A medida pegou a população de surpresa e causou transtorno para os moradores. o decreto não se estende as escolas públicas e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). A prefeitura de, na região sul do, adiantou para esta sexta-feira (26), o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no domingo (28). A medida pegou a população de surpresa e causou transtorno para os moradores. o decreto não se estende as escolas públicas e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs).

O decreto que antecipou o feriado foi assinado pelo prefeito Victor Coelho (PSB). Ele informou que, como a data cairia no domingo (28), era justo conceder aos servidores municipais um dia para que possam comemorar a importante data junto aos seus familiares.

Prefeito de Cachoeiro assina decreto para adiantar ponto facultativo de feriado Crédito: Diego Gomes/ TV Gazeta

A vendedora Rutineia dos Santos não concorda porque acha que pode trazer transtornos para quem precisa do serviço público. Muitas pessoas vêm do interior para ser atendido pelo serviço público. Imagina sair de tão distante, chegar aqui e encontrar as portas fechadas?, questionou.