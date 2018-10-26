Prefeitura antecipa feriado e pacientes ficam sem exames em Cachoeiro

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do Espírito Santo, adiantou para esta sexta-feira (26), o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no domingo (28). A medida pegou a população de surpresa e causou transtorno para os moradores. o decreto não se estende as escolas públicas e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs).
O decreto que antecipou o feriado foi assinado pelo prefeito Victor Coelho (PSB). Ele informou que, como a data cairia no domingo (28), era justo conceder aos servidores municipais um dia para que possam comemorar a importante data junto aos seus familiares.
A vendedora Rutineia dos Santos não concorda porque acha que pode trazer transtornos para quem precisa do serviço público. Muitas pessoas vêm do interior para ser atendido pelo serviço público. Imagina sair de tão distante, chegar aqui e encontrar as portas fechadas?, questionou.
A atendente Elisângela Pereira não também aprovou a medida. Cada feriado tem que seguir a sua data, afirma. Outros municípios da região sul também anteciparam o feriado. Foram elas: Muniz Freire, Vargem Alta e Atílio Vivácqua.