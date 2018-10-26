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Dia do Servidor

Prefeitura antecipa feriado e pacientes ficam sem exames em Cachoeiro

O dia do servidor público é comemorado no dia 28 de outubro. Por um decreto assinado pelo prefeito, esta sexta (26) foi considerada ponto facultativo, em Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 15:51

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 15:51

Usuários são prejudicados devido a ponto facultativo na prefeitura de Cachoeiro Crédito: Foto internauta
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do Espírito Santo, adiantou para esta sexta-feira (26), o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no domingo (28). A medida pegou a população de surpresa e causou transtorno para os moradores. o decreto não se estende as escolas públicas e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs).
O decreto que antecipou o feriado foi assinado pelo prefeito Victor Coelho (PSB). Ele informou que, como a data cairia no domingo (28), era justo conceder aos servidores municipais um dia para que possam comemorar a importante data junto aos seus familiares.
Prefeito de Cachoeiro assina decreto para adiantar ponto facultativo de feriado Crédito: Diego Gomes/ TV Gazeta
A vendedora Rutineia dos Santos não concorda porque acha que pode trazer transtornos para quem precisa do serviço público. Muitas pessoas vêm do interior para ser atendido pelo serviço público. Imagina sair de tão distante, chegar aqui e encontrar as portas fechadas?, questionou.
A atendente Elisângela Pereira não também aprovou a medida. Cada feriado tem que seguir a sua data, afirma. Outros municípios da região sul também anteciparam o feriado. Foram elas: Muniz Freire, Vargem Alta e Atílio Vivácqua.

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