Prefeito de Atílio Vivacqua será enterrado na tarde desta quinta-feira

Prefeito de Atílio Vivácqua, Almir Lima Barros, lutava contra um câncer Crédito: Arquivo Pessoal

O velório é realizado desde o início da madrugada no Ginásio Poliesportivo Scarpão. A celebração será às 13h30 e, em seguida, o cortejo seguirá para o cemitério de Santa Rosa, onde acontecerá o enterro às 15h.

Almir descobriu que estava com câncer de estômago pouco antes da eleição de 2016, foi eleito, mas teve que se afastar em setembro de 2017 para tratar a doença. Ele estava internado desde a última terça-feira (16), quando teve uma parada cardio respiratória durante um procedimento médico.

O vereador Sandro Duarte, 45 anos, é casado com a cunhada do prefeito e revelou que ele fazia planos de vencer a doença e voltar para a prefeitura. Fazia planos de melhorar e poder tocar tanto o município, quanto a vida particular. Estamos sentido uma dor e tristeza de perder uma pessoa boa e querida igual a ele de coração puro, disse.

O governador em exercício, César Colnago (PSDB), o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e outras autoridades políticas do Estado estiveram no velório durante a manhã. O clima foi de comoção e muitas pessoas escreveram homenagens ao prefeito em redes sociais.

Ter convivido, mesmo que pouco, com você, foi um aprendizado. No seu silêncio você falava muito, e ensinava mais do que os que alardeiam palavras aleatórias ao vento. Vá em paz, e que Deus, em sua infinita misericórdia, providencie o bálsamo necessário que conforte minha amiga Ro e os seus familiares!, estava escrito em uma das mensagens.