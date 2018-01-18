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Comoção

Prefeito de Atílio Vivacqua será enterrado na tarde desta quinta-feira

Ele lutava há quase dois anos contra um câncer no estômago
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 15:25

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 15:25

Prefeito de Atílio Vivácqua, Almir Lima Barros, lutava contra um câncer Crédito: Arquivo Pessoal
O corpo do prefeito de Atílio Vivácqua, Almir Lima Barros (PSB), será enterrado na tarde desta quinta-feira (18), no Cemitério de Santa Rosa, interior do município. Ele morreu na noite desta quarta-feira (17) após lutar quase dois anos contra um câncer de estômago.
O velório é realizado desde o início da madrugada no Ginásio Poliesportivo Scarpão. A celebração será às 13h30 e, em seguida, o cortejo seguirá para o cemitério de Santa Rosa, onde acontecerá o enterro às 15h.
Almir descobriu que estava com câncer de estômago pouco antes da eleição de 2016, foi eleito, mas teve que se afastar em setembro de 2017 para tratar a doença. Ele estava internado desde a última terça-feira (16), quando teve uma parada cardio respiratória durante um procedimento médico. 
O vereador Sandro Duarte, 45 anos, é casado com a cunhada do prefeito e revelou que ele fazia planos de vencer a doença e voltar para a prefeitura. Fazia planos de melhorar e poder tocar tanto o município, quanto a vida particular. Estamos sentido uma dor e tristeza de perder uma pessoa boa e querida igual a ele de coração puro, disse.
O governador em exercício, César Colnago (PSDB), o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e outras autoridades políticas do Estado estiveram no velório durante a manhã. O clima foi de comoção e muitas pessoas escreveram homenagens ao prefeito em redes sociais.
Ter convivido, mesmo que pouco, com você, foi um aprendizado. No seu silêncio você falava muito, e ensinava mais do que os que alardeiam palavras aleatórias ao vento. Vá em paz, e que Deus, em sua infinita misericórdia, providencie o bálsamo necessário que conforte minha amiga Ro e os seus familiares!, estava escrito em uma das mensagens.
Já outra pessoa Eu perdi um grande amigo. E a política perde um homem íntegro é admirável. Espero não ver no velório os hipócritas de plantão. Você já está em paz Almir Lima Barros.

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