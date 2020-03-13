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Sul do ES

Prédio desaba e duas pessoas são socorridas em Cachoeiro

O imóvel de três andares caiu na madrugada desta sexta-feira (13). Pai e filha foram levados ao hospital

Publicado em 13 de Março de 2020 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 10:20
Prédio de três andares cai em Cachoeiro Crédito: Rafael Ferraz
Um prédio de três andares localizado na Rua Ernesto Miguel da Silva, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, caiu na madrugada desta sexta-feira (13). Duas pessoas ficaram por cerca de uma hora embaixo dos escombros aguardando o socorro. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma ambulância do município foi acionada para dar suporte ao socorro das vítimas e as duas pessoas, pai e filha, foram levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro.
Prédio de três andares cai em Cachoeiro Crédito: Rafael Ferraz/TV Gazeta Sul
Nesta manhã, a filha, que não quis se identificar, já estava de alta hospitalar e contou que quando ouviu o barulho não deu tempo de sair e só parte da estrutura ficou em pé. Ela está com escoriações pelo corpo e o pai permanece no hospital em estado estável.
De acordo com a Defesa Civil do município, o prédio já havia sido interditado em setembro do ano passado, mas, mesmo assim, eles continuavam morando no local. Pai e filha eram os únicos moradores do prédio, os outros dois andares estavam vazios. Na rua, nenhum morador quis comentar sobre o ocorrido.
Prédio de três andares cai em Cachoeiro Crédito: Rafael Ferraz/TV Gazeta Sul

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