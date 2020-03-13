Prédio desaba e duas pessoas são socorridas em Cachoeiro

Um prédio de três andares localizado na Rua Ernesto Miguel da Silva, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, caiu na madrugada desta sexta-feira (13). Duas pessoas ficaram por cerca de uma hora embaixo dos escombros aguardando o socorro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma ambulância do município foi acionada para dar suporte ao socorro das vítimas e as duas pessoas, pai e filha, foram levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro.
Nesta manhã, a filha, que não quis se identificar, já estava de alta hospitalar e contou que quando ouviu o barulho não deu tempo de sair e só parte da estrutura ficou em pé. Ela está com escoriações pelo corpo e o pai permanece no hospital em estado estável.
De acordo com a Defesa Civil do município, o prédio já havia sido interditado em setembro do ano passado, mas, mesmo assim, eles continuavam morando no local. Pai e filha eram os únicos moradores do prédio, os outros dois andares estavam vazios. Na rua, nenhum morador quis comentar sobre o ocorrido.