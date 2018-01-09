Praias do Sul reúnem programação esportiva a partir desta terça-feira

De circuito funcional à competição valendo dinheiro nas areias. Diversas atrações esportivas começam nesta terça-feira (09) e movimentam o verão nas principais praias do Litoral Sul do Estado até o final de semana. A programação é gratuita.
Um das novidades fica em por conta de uma tenda itinerante em Marataízes. Nela, adultos e crianças podem participar de uma antiga brincadeira, o futebol de botão. Nesta quarta, por exemplo a atração vai para a Barra.
O balneário ainda tem aulas de circuito funcional (Praia da Barra, Cidade Nova e Central), zumba, jiu-jítsu, vôlei de praia, beach tênis e beach soccer. Além disso, há aulas de slackline - esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica na Arena Cidade Nova, de quarta a domingo, de 9h às 11h e das17h às 20h.
Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Robson Seyr, não é preciso se inscrever nas modalidades oferecidas nas praias. Temos três arenas na cidade. Nossa intenção foi criar espaços multifuncionais, reunindo jovens e adultos. É só ir ao local e participar com professores de educação física e estagiários, conta.
Premiação
Em Presidente Kennedy tem circuito de futevôlei masculino, fechado e aberto, com premiação de até mil reais às duplas vencedoras. O evento acontece neste sábado (13) e domingo (14), durante todo do dia, na Praia de Marobá. As inscrições, com no máximo 20 duplas, serão feitas na data marcada do evento, junto a mesa da organização ou em horário comercial no Edificio Nicoli, centro do município.
Handbeach
Na praia de Itaóca, em Itapemirim, terá o 1º torneiro de handbeach, que será realizado no dia 13 de janeiro, às 8h, com a presença da atleta da seleção brasileira tetra campeã mundial, Renata Santiago. No dia 21, às 13h, será realizado o Campeonato Litoral de Velocross, na arena que será montada na rua São José, também em Itaoca.
Começa nesta terça-feira (09) campeonato de Beach Soccer. O evento acontece até a sexta-feira, às 19h, na Praia Central. Na quarta, tem zumba, às 10h, na Praia Costa Azul e às 19h30 na Praia Central. Na quinta, a dança é no mesmo horário, na Praia de Ubú e na sexta, o endereço é na Praia Areia Preta.
Até o dia 08 de fevereiro haverá aulas também nas praias de Castelhanos, Ubu, Areia Preta, em Iriri. A programação esportiva inclui pedal de verão, campeonato de beach soccer, campeonato de vôlei, caminhada e descida do Rio Benevente.