Praias do Sul reúnem programação esportiva a partir desta terça-feira

Zumba em Anchieta Crédito:

De circuito funcional à competição valendo dinheiro nas areias. Diversas atrações esportivas começam nesta terça-feira (09) e movimentam o verão nas principais praias do Litoral Sul do Estado até o final de semana. A programação é gratuita.

Um das novidades fica em por conta de uma tenda itinerante em Marataízes. Nela, adultos e crianças podem participar de uma antiga brincadeira, o futebol de botão. Nesta quarta, por exemplo a atração vai para a Barra.

Em Marataízes há aulas de slackline na Arena Cidade Nova Crédito: Divulgação - PMM

O balneário ainda tem aulas de circuito funcional (Praia da Barra, Cidade Nova e Central), zumba, jiu-jítsu, vôlei de praia, beach tênis e beach soccer. Além disso, há aulas de slackline - esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica  na Arena Cidade Nova, de quarta a domingo, de 9h às 11h e das17h às 20h.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Robson Seyr, não é preciso se inscrever nas modalidades oferecidas nas praias. Temos três arenas na cidade. Nossa intenção foi criar espaços multifuncionais, reunindo jovens e adultos. É só ir ao local e participar com professores de educação física e estagiários, conta.

Premiação

Em Presidente Kennedy tem circuito de futevôlei masculino, fechado e aberto, com premiação de até mil reais às duplas vencedoras. O evento acontece neste sábado (13) e domingo (14), durante todo do dia, na Praia de Marobá. As inscrições, com no máximo 20 duplas, serão feitas na data marcada do evento, junto a mesa da organização ou em horário comercial no Edificio Nicoli, centro do município.

Handbeach

Na praia de Itaóca, em Itapemirim, terá o 1º torneiro de handbeach, que será realizado no dia 13 de janeiro, às 8h, com a presença da atleta da seleção brasileira tetra campeã mundial, Renata Santiago. No dia 21, às 13h, será realizado o Campeonato Litoral de Velocross, na arena que será montada na rua São José, também em Itaoca.

Começa nesta terça-feira (09) campeonato de Beach Soccer. O evento acontece até a sexta-feira, às 19h, na Praia Central. Na quarta, tem zumba, às 10h, na Praia Costa Azul e às 19h30 na Praia Central. Na quinta, a dança é no mesmo horário, na Praia de Ubú e na sexta, o endereço é na Praia Areia Preta.