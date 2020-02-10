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Costa Azul

Praia de Iriri vai ganhar novos quiosques e banheiros; veja o que muda

O objetivo principal da obra é manter os quiosques na orla, que já tiveram ordem de demolição

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 12:51
Praia da Costa Azul em Iriri será revitalizada com mudanças em quiosques e construção de banheiros Crédito: PMA
Uma das praias mais movimentadas de Iriri, a Praia de Costa Azul, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, passará por uma revitalização que inclui melhorias na infraestrutura e mudanças no número de quiosques e construção de banheiros para uso de banhistas. O anúncio foi feito pela prefeitura, que irá executar o projeto com recursos do governo estadual.
A obra prevê a substituição dos quiosques atuais por estabelecimentos novos, o que reduzirá de oito para seis quiosques na orla. Também serão construídos três banheiros e mais três quiosques exclusivos para venda de água de coco.
Uma característica da praia que será mantida são as castanheiras que ficam ao longo da orla e são muito procuradas durante o verão pelos turistas. De acordo com a prefeitura, a revitalização comporta ainda uma obra de drenagem e pavimentação da via, com iluminação com lâmpadas de LED, paisagismo e instalação de lixeiras e bicicletários.
Praia da Costa Azul em Iriri será revitalizada com mudanças em quiosques e construção de banheiros Crédito: PMA
A obra em Costa Azul segue o mesmo objetivo da que está sendo realizada em Castelhanos, que é manter os quiosques na orla do município, uma vez que a Justiça Federal determinou, em 2016, a demolição dos mesmos.
Segundo a prefeitura, a obra em Castelhanos, que fica a 5 km de Costa Azul, está interrompida durante esta alta temporada, mas será retomada após o carnaval e a previsão é que seja entregue em agosto deste ano, com pavimentação da Avenida Beira Mar e construção do calçadão e ciclovia. A orla da Praia Central também passa por obras.
Já em Costa Azul, ainda não é possível prever a conclusão da revitalização, que ainda será licitada. A estimativa é que leve até 360 dias de obra e o investimento será em torno de R$ 4 milhões. A abertura das propostas, das empresas interessadas em realizar a obra, será no dia 04 de março deste ano.
Praia da Costa Azul em Iriri será revitalizada com mudanças em quiosques e construção de banheiros Crédito: PMA

ENTENDA QUAIS FORAM AS AÇÕES DO MUNICÍPIO APÓS A DETERMINAÇÃO DE DEMOLIR OS QUIOSQUES DAS ORLAS DE ANCHIETA

2006 - O Ministério Público Federal (MPF) informou da decisão sobre a obrigação do município de Anchieta demolir todos os quiosques das orlas, considerando irregularidades ambientais da construção e localização.
2016 - A decisão foi transitada e julgada, determinando que todos os quiosques das praias de Anchieta fossem demolidos, imediatamente. O MPF encaminhou a decisão e a determinação para a Prefeitura de Anchieta.
2017 - A prefeitura elaborou um plano de ação, onde serão revitalizadas as orlas com retirada dos quiosques e construção de novos de forma gradual.
2018 - O plano foi aceito pelo MPF e a prefeitura iniciou o processo para captação de recursos para a execução do plano com o governo do Estado.
2019 - A prefeitura iniciou com recursos próprios a revitalização da orla da praia central que está em andamento e inclui a reconstrução de mais de um quilômetro do calçadão, instalação de academia, chuveiros, arquibancadas, bancos e melhorias no acesso em um trecho de 300 metros da orla.
2020 - Foi iniciada a construção do muro de contenção do trecho que compreende a Vila Samarco, que será igual ao executado na Ponta dos Castelhanos em 2019. Dessa forma, toda extensão da orla da Praia Central receberá melhorias. Para o balneário de Ubu, a prefeitura está finalizando o projeto de revitalização da orla. Em breve será apresentado aos moradores para, após, captar recursos e executar a obra.
Praia da Costa Azul em Iriri será revitalizada com mudanças em quiosques e construção de banheiros Crédito: PMA

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