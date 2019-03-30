População reage e prende assaltante armado em Cachoeiro

Um assaltante foi contido por populares na tarde deste sábado (30) no bairro Nossa Senhora Aparecida em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele ficou tão ferido que precisou ser levado para o hospital. O criminoso estava com uma arma, que foi apreendida.
As pessoas que estavam no local contaram para a Polícia Militar que o bandido chegou com um comparsa por volta das 14h50. Ele foi direto para o caixa e apontou a arma para a funcionária e anunciou o assalto. Em seguida, obrigou clientes e funcionários a se ajoelharem enquanto ele roubava.
O assaltante foi surpreendido por um funcionário que o agarrou por trás e outro homem conseguiu tomar a arma. Houve luta corporal, mas o suspeito foi contido até a chegada de policiais e do Corpo de Bombeiros.
O comparsa conseguiu fugir. O suspeito foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, após receber alta será encaminhado para a 7ª delegacia Regional de Cachoeiro. O revólver calibre 32 que estava com ele foi apreendido com munição.