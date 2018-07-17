Acidente

Ponte de madeira quebra e caminhão fica pendurado em Castelo

Acidente aconteceu na Ponte São João, na localidade de Abundância, e por sorte ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 22:20

Uma ponte de madeira quebrou e quase provocou a queda de um caminhão na manhã desta segunda-feira (16) no interior de Castelo, no Sul do Estado. O acidente aconteceu na Ponte São João, na localidade de Abundância, e por sorte ninguém ficou ferido.
Os moradores disseram que a ponte é acesso para passagem de caminhões e ônibus de transporte escolar. Na última enchente, a via foi carregada e há três meses foi reformada pela prefeitura de Castelo, mas não mudou na estrutura.
Em nota, a Secretaria Municipal de Interior disse que a ponte da comunidade de Abundância será recuperada ainda esta semana. A construção de uma nova ponte, de concreto, já está em fase de projeção e na próxima semana, dia 26, será realizada a licitação para a aquisição das vigas.

