Ponte de Guaçuí é liberada para tráfego de veículos

Depois de mais de nove meses interditada, a Ponte do Aésion, localizada na BR 482, em Guaçuí, no trevo que dá acesso a Dores do Rio Preto, foi liberada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para o tráfego de veículos.
Segundo a Prefeitura de Guaçuí, a ponte estava com a passagem interrompida desde o dia 25 de fevereiro, com problemas na estrutura de uma viga de sustentação.
Para que o tráfego não fosse totalmente interditado, uma ponte provisória de aço foi instalada ao lado da estrutura que apresentava risco de desabamento. Antes disso, o tráfego passou por um desvio, dentro da cidade, o que trouxe muitos transtornos para o município e seus moradores.
Com a conclusão dos reparos, a prefeita de Guaçuí, Vera Costa, informou que a administração local vai providenciar o carro pipa para fazer a limpeza da ponte que ainda está com muita terra e lama, fruto da obra e das chuvas que atingiram o Estado. Ela observou também que o Exército já iniciou a desmontagem da ponte provisória.
"Fizemos o que estava ao nosso alcance para que uma solução rápida se concretizasse e agora a ponte está pronta o que é muito importante para os cidadãos de Guaçuí e da região"