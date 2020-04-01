Ponte cede e trabalhador morre após caminhão cair em rio de Castelo

Trabalhador morre após caminhão cair em rio Crédito: Internauta

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (01), no interior de Castelo , no Sul do Espírito Sant o. O caminhão em que ele estava dirigindo caiu no rio, depois que uma ponte cedeu. Além do motorista, um passageiro ficou ferido e foi levado para um hospital da cidade. O motorista que morreu trabalhava em uma empresa terceirizada da EDP.

Segundo informações da Polícia Militar, que esteve no local, a equipe foi acionada por volta das 8h20 da manhã e o trabalhador que morreu estava preso às ferragens, com parte do corpo submerso. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

A ponte que cedeu fica perto da Rodovia Pedro Cola, ES 166, que liga o município de Castelo a Venda Nova do Imigrante.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CASTELO

A Prefeitura de Castelo, responsável pela manutenção do trecho onde ocorreu o acidente, informou que a estrutura da ponte foi prejudicada com a última enchente ocorrida no município em janeiro. A prefeitura informou que sinalizou o local, pedindo para não trafegar com veículos pesados, porém a placa foi retirada sem conhecimento da administração municipal.

Placa de aviso colocada na ponte pela prefeitura de Castelo Crédito: PMC

EDP

Por meio de nota, a EDP se pronunciou sobre o caso. "A EDP lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta quarta-feira, dia 01, com o colaborador de uma empresa terceirizada. A Distribuidora está empenhada em apurar as causas do acidente".