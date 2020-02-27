Polícia procura mulheres suspeitas de torturar e raspar cabelo de jovem no ES

A Polícia Civil investiga o caso da jovem que aparece em um vídeo sendo torturada por várias pessoas, que cortaram e rasparam o o cabelo e sobrancelhas dela à força, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, há cerca de uma semana. Até a manhã desta quinta-feira (27) ninguém havia sido detido.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim. Diligências e oitivas estão em andamento e, até o momento, não há suspeitos detidos. Segundo a Polícia, outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Quem tiver informações que possam ajudar a polícia, ou sabe algo sobre as pessoas que participaram da tortura, pode comunicar pelo telefone 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e tudo que é informado, é investigado.
O CASO
Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi registrada em um vídeo, sendo torturada por outras mulheres. Além de receber tapas e socos no rosto enquanto é insultada, a moça tem os cabelos cortados, cabeça e sobrancelhas raspadas e aparece com a boca ensanguentada e chorando muito.