Polícia procura mulheres suspeitas de torturar e raspar cabelo de jovem no ES

Mulher é torturada e tem cabelos cortados no ES Crédito: Divulgação/Internauta

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim. Diligências e oitivas estão em andamento e, até o momento, não há suspeitos detidos. Segundo a Polícia, outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia, ou sabe algo sobre as pessoas que participaram da tortura, pode comunicar pelo telefone 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e tudo que é informado, é investigado.

O CASO