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Jerônimo Monteiro

Polícia investiga suposto sequestro de vereador no Sul do ES

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 15:23

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 15:23

Mitter alega que foi sequestrado em Jerônimo Monteiro Crédito: Reprodução - Facebook
A Polícia Civil vai investigar o suposto sequestro do vereador de Jerônimo Monteiro, Mitter Mayer Borges (PP). Ele teria desaparecido na noite desta terça-feira (27) após sair de casa para ir em uma reunião e só apareceu na manhã desta quarta-feira em uma estrada rural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana.
O vereador relatou que saiu de casa por volta das 19h20 quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Uma moto passou, um dos caras estava armado, mandou eu parar e um dos bandidos entrou no meu carro. Ele tirou o capacete, sentou no banco de trás e mandou eu seguir. Quando passamos em Ibitirama ele pediu pra eu sacar dinheiro em um banco, mas estava com a porta trancada. Eu fiquei apavorado, contou.
Ainda segundo o vereador, o condutor da outra motocicleta seguiu na frente deles durante todo percurso. Chegou em um determinado lugar ele atendeu o telefone, mandou eu pular para o banco de trás, me amarrou com a minha gravata e usou um arame para imobilizar pernas e braços. Por volta de 7h um senhor me encontrou, ajudou a me desamarrar e chamou a polícia.
Nenhum pertence foi roubado do vereador. Ele foi encaminhado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante onde foi ouvido. As investigações serão conduzidas pela delegacia de Jerônimo Monteiro.
 

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