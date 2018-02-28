Polícia investiga suposto sequestro de vereador no Sul do ES

A Polícia Civil vai investigar o suposto sequestro do vereador de Jerônimo Monteiro, Mitter Mayer Borges (PP). Ele teria desaparecido na noite desta terça-feira (27) após sair de casa para ir em uma reunião e só apareceu na manhã desta quarta-feira em uma estrada rural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana.
O vereador relatou que saiu de casa por volta das 19h20 quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Uma moto passou, um dos caras estava armado, mandou eu parar e um dos bandidos entrou no meu carro. Ele tirou o capacete, sentou no banco de trás e mandou eu seguir. Quando passamos em Ibitirama ele pediu pra eu sacar dinheiro em um banco, mas estava com a porta trancada. Eu fiquei apavorado, contou.
Ainda segundo o vereador, o condutor da outra motocicleta seguiu na frente deles durante todo percurso. Chegou em um determinado lugar ele atendeu o telefone, mandou eu pular para o banco de trás, me amarrou com a minha gravata e usou um arame para imobilizar pernas e braços. Por volta de 7h um senhor me encontrou, ajudou a me desamarrar e chamou a polícia.
Nenhum pertence foi roubado do vereador. Ele foi encaminhado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante onde foi ouvido. As investigações serão conduzidas pela delegacia de Jerônimo Monteiro.