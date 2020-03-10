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Sul do ES

Polícia encontra submetralhadora enterrada no quintal de criminosos no ES

Suspeitos foram presos em flagrante pela posse de armas e munições. Eles confessaram aos militares participação em dois assaltos a postos de combustíveis de Apiacá e Mimoso do Sul,

Publicado em 10 de Março de 2020 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 19:14
Assalto a posto em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução
Três homens suspeitos de participar de dois assaltos a postos de combustíveis de Apiacá Mimoso do Sul, no Sul do Estado, foram presos nesta terça-feira (10). Apesar de terem confessado aos militares participação nos crimes, eles acabaram sendo presos em flagrante pela posse de armas e munições. Segundo a Polícia Militar, as armas estavam enterradas no quintal.
A Polícia Militar encontrou as armas embaladas e enterradas, tanto em Mimoso quanto em Apiacá. Os suspeitos foram presos e levados para a Delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim. Uma submetralhadora, uma garrucha, munições e parte do dinheiro levado nos roubos foram apreendidos com os suspeitos. O primeiro crime foi registrado na última sexta-feira (06) em Apiacá e o segundo, na madrugada de domingo (08) em Ponte do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul.
Um adolescente também foi apreendido e confessou aos militares participação nos crimes. Ele foi entregue ao Conselho Tutelar de Apiacá. A operação contou com apoio da Polícia Militar e Polícia Civil dos municípios sulinos.

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