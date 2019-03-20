Polícia Civil procura assaltantes de bancos em Cachoeiro

Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim investiga os assaltos Crédito: Marcel Alves

Os casos são investigados pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). O delegado José Augusto Militão explicou que está recolhendo e analisando as imagens de monitoramento das agências.

“Estamos tentando fazer um link para ver se são as mesmas pessoas que estão cometendo esses assaltos. Eles têm o mesmo modus operante, mas ainda não temos a confirmação de que são os mesmos. A dica para evitar ser vítima desse tipo de crime é tentar fazer o saque ou outro serviço dento do horário do expediente bancário e evitar fazer à noite, quando tem menos circulação de pessoas”, disse Militão.

As denúncias para ajudar a solucionar estes crimes podem ser feitas para o Disque – Denúncia 181, não é necessário se identificar.

RELEMBRE OS FATOS

08/03 Por volta das 19h bandidos armados Por volta das 19h bandidos armados assaltaram três clientes na Caixa Econômica Federal da Praça Jerônimo Monteiro no Centro. Eles pegaram dinheiro, aparelhos celulares

11/03 Clientes foram assaltados durante a noite. Eles estavam no terminal de caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal do bairro Guandu. Não foi informado o valor e o que foi levado pelos bandidos.

13/03 Agencia da Caixa Econômica Federal da Praça Jerônimo Monteiro, no Centro, reduz horário do auto atendimento. Antes o local fechava às 22h e agora às 19h.

18/03 Um cliente foi Um cliente foi assaltado no Banco do Brasil por volta das 21h. Ele foi abordado por dois bandidos, um deles armado, que fugiram levando a mochila com pertences, documentos e dinheiro.