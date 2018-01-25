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Oportunidade

Polícia Civil faz mutirão para emissão de identidades em Cachoeiro

Cerca de 500 pessoas devem ser atendidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 13:38

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 13:38

RG Crédito: Divulgação
A Polícia Civil realiza nesta sexta-feira (26) um mutirão para emissão de carteiras de identidade. O serviço estará disponível das 10h às 16h no Perim Center, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
De acordo com o superintendente da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), delegado Danilo Bahiense, a expectativa é de que o mutirão atenda aproximadamente 500 pessoas. Os requerentes devem ter em mãos os documentos necessários para emitir a primeira ou a segunda via da identidade, que são certidão de nascimento ou casamento - original ou autenticada, uma foto 3x4 e comprovante de residência, ressaltou.
A emissão da primeira via é gratuita. A taxa também é isenta para a segunda via para quem teve o documento roubado/furtado, sendo que a pessoa deve apresentar, além da documentação necessária, o Boletim de Ocorrência, informando o furto ou roubo.
Este é o segundo mutirão que acontece em menos de um ano no município.
SERVIÇO
Mutirão para emissão de Carteira de Identidade
Local: Perim Center - Bairro Caiçara
Data: Sexta-feira (26)
De 10h às 16h

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