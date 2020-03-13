Segurança

Polícia busca suspeitos de invadir escola em Atílio Vivácqua

Segundo a polícia, os suspeitos procuravam um aluno de 16 anos que teria envolvimento com o tráfico de drogas e estava na escola

Publicado em 13 de Março de 2020 às 19:35

Redação de A Gazeta

Unidade fechou as portas após a invasão Crédito: Gustavo Ribeiro
A Polícia Militar faz buscas para localizar três rapazes que invadiram uma escola municipal de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (13). Segundo a polícia, os suspeitos procuravam um aluno de 16 anos que teria envolvimento com o tráfico de drogas e estava na escola. 

O caso aconteceu por volta das 11h30, na escola agrícola municipal Roque Telles Guimarães. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram até o local de táxi. O taxista disse à polícia que os rapazes pediram a corrida até a escola e também pediram para que ele esperasse na porta da escola por dez minutos. Depois, retornou com eles, terminando a corrida no bairro Alto Niterói.
O taxista revelou aos militares que não sabia a intenção dos rapazes. A Polícia Militar informou que fez buscas durante a tarde desta sexta-feira, mas ainda não localizou os invasores. 
Em nota, a Secretaria de Educação de Atílio Vivácqua esclarece que a Escola Municipal Roque Telles Guimarães conta com dois servidores que atuam na vigilância e na portaria da unidade de ensino. Também informou que um dos funcionários, assim que viu os adolescentes, tentou contê-los. Disse, ainda, que a segurança da escola será redobrada já a partir da próxima segunda-feira (16).

