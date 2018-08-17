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Polícia

Polícia apreende quase 80 kg de maconha na BR 101

A droga estava dentro de um Volkswagem Jetta. Um outro carro dava cobertura à ação dos traficantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 13:05

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 13:05

Trio é detido com 79 kg de maconha após denúncia Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal
Quase 80 kg de maconha foram apreendidos dentro de um veículo Volkswagem Jetta na madrugada desta sexta-feira (17) na BR 101, no pedágio de Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Três homens foram detidos em flagrante. Eles estavam em dois veículos com placas de Cachoeiro de Itapemirim e de Marataízes.
De acordo com a Polícia Militar, a apreensão ocorreu após uma denúncia anônima e uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi montada. Os homens, de acordo com a PRF, estavam em dois veículos. O Hyunday i30 era usado como "batedor", para verificar se havia fiscalização na rodovia, e o outro, um Volkswagem Jetta, transportava 79 kg de maconha.
Elion Melo Neto, André Luiz Santanna Filho e Roberto Oliveira da Silva foram levados para a 7ª Delegacia Regional onde foram autuados em flagrante por tráfico. Posteriormente os suspeitos foram levados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
Polícia apreende quase 80 kg de maconha na BR 101

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