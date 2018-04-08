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Acidente

PMs ficam feridos em acidente na ES 162 em Presidente Kennedy

Militares da Força Tática seguiam para Mimoso do Sul para trabalhar na Operação Divisa Segura

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 16:14
Quatro policias militares ficaram feridos em um acidente no município de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, na noite deste sábado (07). O militar que dirigia a viatura acabou perdendo o controle em uma curva e capotou.
A batida aconteceu por volta das 21h30, na ES 162, que liga a BR 101 a Presidente Kennedy. Segundo a Polícia Militar, os policiais da Força Tática pertencem ao 1º Batalhão, em Vitória, e se dirigiam sentido BR para atuar na Operação Divisa Segura, em Mimoso do Sul.
Eles foram socorridos por ambulâncias com ferimentos leves para o Pronto Socorro Municipal de Presidente Kennedy. Um dos militares, que estava com um corte na cabeça, foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória, para exames.

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