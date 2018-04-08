PMs ficam feridos em acidente na ES 162 em Presidente Kennedy

Quatro policias militares ficaram feridos em um acidente no município de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, na noite deste sábado (07). O militar que dirigia a viatura acabou perdendo o controle em uma curva e capotou.

A batida aconteceu por volta das 21h30, na ES 162, que liga a BR 101 a Presidente Kennedy. Segundo a Polícia Militar, os policiais da Força Tática pertencem ao 1º Batalhão, em Vitória, e se dirigiam sentido BR para atuar na Operação Divisa Segura, em Mimoso do Sul.