PM quebra a perna ao cair de barranco durante operação em Cachoeiro

Um policial militar quebrou a perna ao cair de um barranco durante uma operação na noite desta terça-feira (27) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele foi hospitalizado e passou por uma cirurgia.
De acordo com a Polícia Militar, o militar estava juntamente com uma equipe de policiais fazendo buscas por veículos furtados e roubados. A ação aconteceu no bairro Monte Líbano, na estrada que dá acesso ao Asilo Adelson Rebelo Moreira e na estrada pelo Vilage da Luz.
O local da operação, segundo a PM, é acidentado com um declive acentuado, utilizado para desmanche de veículos com restrição de furto/roubo. Durante as buscas, o militar acabou sofrendo uma queda do barranco, de uma altura de aproximadamente cinco metros de altura.
O militar foi socorrido para Santa Casa de Cachoeiro, onde segue internado.