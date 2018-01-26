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Violência

PM e bandido morrem após troca de tiros em Itapemirim

Dois irmãos, que são PMs no Rio, estavam com a família no balneário de Itaipava quando foram abordados pelos assaltantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 15:28

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 15:28

Um dos bandidos morreu no local do crime Crédito: Mônica Camolesi/ TV Gazeta Sul
Um policial militar de 34 anos e um bandido morreram baleados após uma troca de tiros no balneário de Itaipava, em Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 9h. De acordo com informações da Guarda Municipal, dois homens tentaram assaltar dois policiais, que são irmãos, e que não estavam em serviço.
Segundo a Polícia Militar, os dois policiais trabalham no Rio de Janeiro, mas estavam de folga na região com a família e seguiam de carro para Guarapari, quando foram abordados por dois homens de motocicleta, que anunciaram o assalto. Um dos irmãos deu voz de prisão aos criminosos. Quando os bandidos perceberam que se tratava de um policial, começou a troca de tiros.
Um dos policiais foi baleado no pescoço e morreu ao dar entrada no hospital. Um assaltante que trocou tiros morreu no local do crime. O outro bandido conseguiu fugir de moto e a PM realiza buscas na região. Outros integrantes da família do policial não foram atingidos.
Em instantes mais informações. 

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