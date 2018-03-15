PM apreende mais de cinco quilos de maconha em Cachoeiro

Polícia Militar apreende mais de cinco quilos de drogas em Cachoeiro Crédito: Divulgação -Polícia Militar

Dois homens foram presos em flagrante com mais de cinco quilos de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite desta quarta-feira (14). A droga estava dentro de um veículo com placas de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu durante um patrulhamento de rotina por volta das 18h. Os policiais abordaram um veículo e os ocupantes demonstraram nervosismo. Durante buscas foram encontrados nove tabletes de maconha - total de 5kg  e uma quantidade de crack, que poderia ser dividida em até 80 pedras da droga.

MAIS APREENSÕES

Em outra ação, um homem foi preso em flagrante com 400 gramas de maconha no bairro Fé e Raça, também em Cachoeiro de Itapemirim. Ele possuía um mandado de prisão em aberto.