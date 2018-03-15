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Tráfico

PM apreende mais de cinco quilos de maconha em Cachoeiro

As ações ocorreram em dois bairros diferentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 12:34

Publicado em 15 de Março de 2018 às 12:34

Polícia Militar apreende mais de cinco quilos de drogas em Cachoeiro Crédito: Divulgação -Polícia Militar
Dois homens foram presos em flagrante com mais de cinco quilos de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite desta quarta-feira (14). A droga estava dentro de um veículo com placas de Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu durante um patrulhamento de rotina por volta das 18h. Os policiais abordaram um veículo e os ocupantes demonstraram nervosismo. Durante buscas foram encontrados nove tabletes de maconha - total de 5kg  e uma quantidade de crack, que poderia ser dividida em até 80 pedras da droga.
MAIS APREENSÕES
Em outra ação, um homem foi preso em flagrante com 400 gramas de maconha no bairro Fé e Raça, também em Cachoeiro de Itapemirim. Ele possuía um mandado de prisão em aberto.
Os três suspeitos foram levados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

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