Piloto de moto aquática fica à deriva por mais de 8h no ES

Pescadores realizaram um resgate inusitado a cerca de 10 quilômetros da costa de Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. Era tarde de terça-feira (13) e um piloto de moto aquática passeava, quando ficou à deriva após perder a chave do veículo. Ele ficou por mais de oito horas no mar.

O resgate aconteceu por volta das 23h30. Um vídeo divulgado no site da Rádio Costeira Itaoca, que presta serviço de informações às embarcações, mostra os pescadores resgatando o piloto.

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O mestre da embarcação pesqueira "Veremos", Willas Marvila Rodrigues, conta como tudo aconteceu. Ele estava muito nervoso e com muito frio. Disse que não estava aguentando mais e tudo porque acabou perdendo a chave, contou.

Aliviado com a chegada dos pescadores, o rapaz recebeu roupas secas, se alimentou e ligou para a família para informar que havia sido resgatado. O piloto contou que era de Marataízes e passava o fim de semana em Castelhanos, Anchieta. Contou que estava desde as 16h à deriva.