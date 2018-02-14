Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Resgate

Piloto de moto aquática fica à deriva por mais de 8h no ES

Ao ser resgatado por pescadores, o rapaz disse que perdeu as chaves do veículo em alto-mar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 19:36

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 19:36

Pescadores realizaram um resgate inusitado a cerca de 10 quilômetros da costa de Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. Era tarde de terça-feira (13) e um piloto de moto aquática passeava, quando ficou à deriva após perder a chave do veículo. Ele ficou por mais de oito horas no mar.
O resgate aconteceu por volta das 23h30. Um vídeo divulgado no site da Rádio Costeira Itaoca, que presta serviço de informações às embarcações, mostra os pescadores resgatando o piloto. 
VEJA VÍDEO
O mestre da embarcação pesqueira "Veremos", Willas Marvila Rodrigues, conta como tudo aconteceu. Ele estava muito nervoso e com muito frio. Disse que não estava aguentando mais e tudo porque acabou perdendo a chave, contou.
Aliviado com a chegada dos pescadores, o rapaz recebeu roupas secas, se alimentou e ligou para a família para informar que havia sido resgatado. O piloto contou que era de Marataízes e passava o fim de semana em Castelhanos, Anchieta. Contou que estava desde as 16h à deriva.
O mestre Willas Marvila contou que não é a primeira vez que resgata alguém. Em mar a dentro foi a primeira vez. Mas no passado, em Itajaí, Santa Catarina, resgatei uma moça no rio, de madrugada. Deus me coloca sempre no lugar certo, na hora certa, finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha
Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados