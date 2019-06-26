Personalidades e moradores são homenageados em Cachoeiro

Neném Doido recebeu a comenda Rubem Braga no grau cavaleiro e foi aplaudido de pé Crédito: Divulgação

Personalidades e figuras ilustres da cidade de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, foram homenageadas na noite desta terça-feira (25) em um evento promovido pela prefeitura municipal. Elas receberam as tradicionais comendas Newton Braga e Rubem Braga para pessoas que se destacam na promoção do município.

Entre os homenageados, o cantor gospel Anderson Freire e o atleta de basquete Marcos Henrique Louzada (Didi), que foi recentemente selecionado para atuar na a National Basketball Association (NBA), pelo pelo New Orleans Pelicans. Com está nos Estados Unidos, Didi enviou um representante para receber a comenda.

Figuras ilustres doa dia a dia da cidade também foram homenageadas na cerimônia. Uma delas é Hermogênio Lucas Filho, no entanto, se perguntar por este nome, ninguém o reconhece. Ele é popularmente chamado de "Neném Doido" e, agora, com 78 anos, ganhou o título de comendador (veja vídeo abaixo).

Segundo a família, Neném nasceu com um retardo mental e sempre teve o hábito de andar a cidade toda. Ele recebeu a comenda Rubem Braga no grau cavaleiro e foi aplaudido de pé.

Para Vania, sobrinha de Neném, o momento foi muito emocionante porque mostra o quanto ele é amado pelos cachoeirenses. “Foi muito lindo ver o carinho de todos com ele. Ele é uma pessoa de alma boa, não faz mal a ninguém.”

Vania contou, ainda, que Neném demonstrou sua felicidade na hora que recebeu o título. “Nós orientamos ele sobre o que era o evento e ele se comportou muito bem. Até vibrou na hora que estava no palco.”

As comendas são entregues todos os anos na cidade, como parte da programação da festa, e são atribuídas a artistas, intelectuais, figuras públicas e personalidades ligadas ao município.

QUADRO

Outro destaque da festa foi um dos presentes recebidos pela Cachoeirense Ausente 2019, Neuza Brunoro. Ela foi presenteada com um quadro de grafite em tela, produzido pela artista plástica amadora Elisama Mota, também moradora de Cachoeiro.

Elisama ao lado da Cachoeirense Ausente 2019, Neuza Brunoro Crédito: Arquivo Pessoal

Elisama tem 22 anos, trabalha como recepcionista na prefeitura, e contou a emoção de ver sua arte em um evento tão significante para o município. “Eu sempre sonhei quieta, nunca fui de expor meus sonhos. Mas não tinha dimensão que isso poderia acontecer, eu apenas sou grata, não tenho palavras para agradecer o que foi esta noite. Foi lindo, Deus é bom!”

A artista começou a pensar em sua arte de forma profissional em novembro do ano passado, e hoje já trabalha com encomendas, mas explicou que nem sempre foi assim. “Quando era criança, eu ficava desenhando horas e horas. Queria virar uma artista, fazer faculdade de design de moda, ou artes plásticas, mas as pessoas diziam que isso não era profissão. Por isso, desisti desse sonho por um tempo.”

Depois de algumas tentativas frustradas em outros segmentos, Elisama resolveu retomar o sonho. “Aquela chama no meu coração não tinha apagado. Parei de ouvir as críticas e corri atrás. Comecei a fazer aulas de pintura em tela e desenho que tem me ajudado a aperfeiçoar o dom que Deus me deu.”