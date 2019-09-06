Perseguição, tiros e fugitivo baleado dentro de casa em Iriri

Homem baleado em Iriri Crédito: Reprodução

Anchieta, no Sul do Estado após uma perseguição. Tudo começou quando um suspeito foi abordado pela Polícia Militar e reagiu sacando uma arma de fogo. Um homem foi baleado, na tarde desta quinta-feira (05), no balneário de Iriri, em, no Sul do Estado após uma perseguição. Tudo começou quando um suspeito foi abordado pelae reagiu sacando uma arma de fogo.

Segundo informações da polícia, os policiais estavam em patrulhamento, na estrada de Inhaúma, quando viram um homem empurrando uma motocicleta e demonstrando nervosismo ao ver os policiais.

Na abordagem, o suspeito sacou uma arma de fogo contra os militares. O policial chegou a disparar contra ele, mas, nesta primeira vez, o homem não foi atingido.

FUGA

Os policiais acionaram apoio de mais viaturas e da Guarda Municipal para criar um cerco, mas o homem fugiu e foi localizado a cerca de três quilômetros e, novamente, desobedeceu a abordagem e fugiu.

Na perseguição, o homem continuava apontando a arma para os militares, que disparam contra ele. Novamente, ele não foi atingido.

POLICIAL FERIDO

Na fuga, um policial correu em busca do suspeito e acabou machucado. Um novo cerco foi montado em torno das residências, onde ele havia fugido.

TIRO NO PÉ

Os moradores ajudaram os policiais, indicando o local onde o suspeito estava e um militar entrou na residência, quando ouviu ele solicitar silêncio a uma moradora.

Quando o suspeito ameaçou sacar a arma para a moradora, o policial atirou e acertou o pé direito do homem, que foi socorrido pelo Samu.