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Teve perseguição

Perseguição, tiros e fugitivo baleado dentro de casa em Iriri

Quando o suspeito ameaçou sacar a arma para a moradora, o policial atirou e acertou o pé direito do homem, que foi socorrido pelo Samu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 07:51

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 07:51

Homem baleado em Iriri Crédito: Reprodução
Um homem foi baleado, na tarde desta quinta-feira (05), no balneário de Iriri, em Anchieta, no Sul do Estado após uma perseguição. Tudo começou quando um suspeito foi abordado pela Polícia Militar e reagiu sacando uma arma de fogo.
Segundo informações da polícia, os policiais estavam em patrulhamento, na estrada de Inhaúma, quando viram um homem empurrando uma motocicleta e demonstrando nervosismo ao ver os policiais.
Na abordagem, o suspeito sacou uma arma de fogo contra os militares. O policial chegou a disparar contra ele, mas, nesta primeira vez, o homem não foi atingido.
FUGA
Os policiais acionaram apoio de mais viaturas e da Guarda Municipal para criar um cerco, mas o homem fugiu e foi localizado a cerca de três quilômetros e, novamente, desobedeceu a abordagem e fugiu.
Na perseguição, o homem continuava apontando a arma para os militares, que disparam contra ele. Novamente, ele não foi atingido.
POLICIAL FERIDO
Na fuga, um policial correu em busca do suspeito e acabou machucado. Um novo cerco foi montado em torno das residências, onde ele havia fugido.
TIRO NO PÉ
Os moradores ajudaram os policiais, indicando o local onde o suspeito estava e um militar entrou na residência, quando ouviu ele solicitar silêncio a uma moradora.
Quando o suspeito ameaçou sacar a arma para a moradora, o policial atirou e acertou o pé direito do homem, que foi socorrido pelo Samu.
A polícia foi informada que a motocicleta que ele estava empurrando havia sido furtada. O homem continua internado no hospital e a ocorrência foi entregue na Delegacia de Guarapari.

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