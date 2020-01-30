Peixe raro do Ifes de Alegre é levado no alagamento

Pirarara em uma aula no campus de Ifes de Alegre Crédito: Reprodução/ Caio Henrique

Peixes dos tanques do setor da aquicultura do Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) no campus de Alegre , na Região do Caparaó, foram levados por moradores do entorno no último sábado (25), após alagamento no local, segundo a coordenação da instituição. Uma das espécies, o único Pirarara que havia, foi carregada por homens. As imagens foram gravadas e circulam nas redes sociais.

Segundo a diretora-geral do campus de Alegre, Maria Valdete dos Santos Tannure, as fortes chuvas causaram alagamentos no campus que fica no distrito de Rive. As pessoas que se encontravam no campus e nos arredores foram abrigadas no prédio principal, parte alta do campus. Ela conta que a parte baixa, onde ficam os tanques, foi inundada.

Temos um muro que divide o campus de uma comunidade no bairro São Bartolomeu. Quando o muro caiu, os nossos tanques viraram um mar e as pessoas do entorno começaram a pegar os peixes com redes. Alunos tentaram socorrer alguma coisa, mas não conseguiram pegar o Pirarara. Esse peixe estava aqui há 11 anos e era do laboratório de trabalhos de pesquisa, conta a diretora.

O coordenador do curso de Engenharia de Aquicultura e chefe do setor, Pedro Piero Mendonça, lamentou a perda e explica a importância da espécie Pirarara para o aprendizado dos alunos. É um animal que estava no campus há muito tempo. Para formar um profissional com qualificação, precisamos que os alunos tenham contato com espécies diferentes. É uma espécie do Norte do país, não tem outro exemplar lá. Era uma matriz que estava indo para a reprodução, um exemplar que contribuía com o aprendizado dos alunos, conta Mendonça.

O animal, uma fêmea, tinha cerca de 20 quilos e 90 centímetros de comprimento. O Pirarara é uma espécie da água doce e nativa da região Norte. Tem alto valor comercial. Usado para o consumo e também na cultura ornamental. O coordenador acredita que outras espécies foram levadas, mas o quantitativo ainda não foi levantado.