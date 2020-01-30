Peixe raro do Ifes de Alegre é levado no alagamento

Peixes dos tanques do setor da aquicultura do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) no campus de Alegre, na Região do Caparaó, foram levados por moradores do entorno no último sábado (25), após alagamento no local, segundo a coordenação da instituição. Uma das espécies, o único Pirarara que havia, foi carregada por homens. As imagens foram gravadas e circulam nas redes sociais.
Segundo a diretora-geral do campus de Alegre, Maria Valdete dos Santos Tannure, as fortes chuvas causaram alagamentos no campus que fica no distrito de Rive. As pessoas que se encontravam no campus e nos arredores foram abrigadas no prédio principal, parte alta do campus. Ela conta que a parte baixa, onde ficam os tanques, foi inundada.
Temos um muro que divide o campus de uma comunidade no bairro São Bartolomeu. Quando o muro caiu, os nossos tanques viraram um mar e as pessoas do entorno começaram a pegar os peixes com redes. Alunos tentaram socorrer alguma coisa, mas não conseguiram pegar o Pirarara. Esse peixe estava aqui há 11 anos e era do laboratório de trabalhos de pesquisa, conta a diretora.
O coordenador do curso de Engenharia de Aquicultura e chefe do setor, Pedro Piero Mendonça, lamentou a perda e explica a importância da espécie Pirarara para o aprendizado dos alunos. É um animal que estava no campus há muito tempo. Para formar um profissional com qualificação, precisamos que os alunos tenham contato com espécies diferentes. É uma espécie do Norte do país, não tem outro exemplar lá. Era uma matriz que estava indo para a reprodução, um exemplar que contribuía com o aprendizado dos alunos, conta Mendonça.
O animal, uma fêmea, tinha cerca de 20 quilos e 90 centímetros de comprimento. O Pirarara é uma espécie da água doce e nativa da região Norte. Tem alto valor comercial. Usado para o consumo e também na cultura ornamental. O coordenador acredita que outras espécies foram levadas, mas o quantitativo ainda não foi levantado.
Salas de aula, refeitório e laboratórios no campus ficaram inundados, além dos tanques de aquicultura que devido ao aumento do nível de água, formaram uma única represa. Mesmo assim, a diretora Maria Valdete dos Santos Tannure informou que o calendário escolar está mantido e as aulas começam no próximo dia 5 de fevereiro.