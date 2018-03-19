Pedra desliza e deixa moradores em alerta em Rio Novo do Sul

O deslizamento de uma pedra no bairro Nossa Senhora da Penha, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado deixou os moradores preocupados. O incidente ocorreu na tarde do último sábado (17), durante as fortes chuvas que provocaram uma enchente no município. Nenhum imóvel foi atingido, mas cinco famílias estão em estado de alerta.
A gari Kelly Silveira, de 34 anos, viu o momento em que a pedra rolou. Não dava para ver o tamanho dela, pois estava com muita fumaça. Eu estava no meu terraço vendo a enchente levando as coisas. Eu ouvi um estrondo e ela desceu deslizando. Se ela desce quicando ela teria atingido as casas e quando ela bateu aqui em baixo ela lascou e deu aquele barulho, muita gente achou que era trovoada, contou.
O imóvel onde mora a dona de casa Luíza Pereira, 58, fica embaixo da pedra. Ela faz parte de uma das famílias que foi notificada. Está sendo horrível, entrego tudo nas mãos de Deus, faço as minhas orações e tomo os remédios para dormir porque não durmo tranquila. A Defesa Civil esteve aqui e disse que se mais pedras rolarem a minha casa vai ser atingida primeiro. Se chover vou ter que sair de casa. Estou com medo, disse.
De acordo com a Defesa Civil municipal, cinco famílias receberam notificação de alerta para sair de suas casas a qualquer aviso de sinistro. O coordenador Paulo César Volpato contou que um engenheiro da Defesa Civil Estadual esteve neste domingo (18) na cidade e além de sobrevoar a área ainda fez uma vistoria no local da pedra.
A área já estava sendo monitorada desde 2010, mas a intensidade da chuva causou soterramento, são lascas, ela foi fatiada pela força da natureza, explicou.
Segundo a Defesa Civil, após a divulgação do laudo será definido o que será feito no local.