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Alerta

Pedra desliza e deixa moradores em alerta em Rio Novo do Sul

O incidente ocorreu na tarde do último sábado (17), durante as fortes chuvas

Publicado em 19 de Março de 2018 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 19:40
A casa de Luíza será a primeira ser atingida caso ocorra novo deslizamento Crédito: Geizy Gomes
O deslizamento de uma pedra no bairro Nossa Senhora da Penha, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado deixou os moradores preocupados. O incidente ocorreu na tarde do último sábado (17), durante as fortes chuvas que provocaram uma enchente no município. Nenhum imóvel foi atingido, mas cinco famílias estão em estado de alerta.
A gari Kelly Silveira, de 34 anos, viu o momento em que a pedra rolou. Não dava para ver o tamanho dela, pois estava com muita fumaça. Eu estava no meu terraço vendo a enchente levando as coisas. Eu ouvi um estrondo e ela desceu deslizando. Se ela desce quicando ela teria atingido as casas e quando ela bateu aqui em baixo ela lascou e deu aquele barulho, muita gente achou que era trovoada, contou.
O imóvel onde mora a dona de casa Luíza Pereira, 58, fica embaixo da pedra. Ela faz parte de uma das famílias que foi notificada. Está sendo horrível, entrego tudo nas mãos de Deus, faço as minhas orações e tomo os remédios para dormir porque não durmo tranquila. A Defesa Civil esteve aqui e disse que se mais pedras rolarem a minha casa vai ser atingida primeiro. Se chover vou ter que sair de casa. Estou com medo, disse.
De acordo com a Defesa Civil municipal, cinco famílias receberam notificação de alerta para sair de suas casas a qualquer aviso de sinistro. O coordenador Paulo César Volpato contou que um engenheiro da Defesa Civil Estadual esteve neste domingo (18) na cidade e além de sobrevoar a área ainda fez uma vistoria no local da pedra.
A área já estava sendo monitorada desde 2010, mas a intensidade da chuva causou soterramento, são lascas, ela foi fatiada pela força da natureza, explicou.
Segundo a Defesa Civil, após a divulgação do laudo será definido o que será feito no local.

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