Parte de estrada cai após chuva em Ibitirama

Uma rodovia está parcialmente interditada após parte dela cair na noite desta quinta-feira (27) em Ibitirama, na região do Caparaó. Os a estrada liga a sede aos distritos de Pedra Roxa e Santa Marta. Os motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção.
De acordo com a Defesa Civil, a queda ocorreu após as fortes chuvas dos últimos dias. Pequenas quedas de barreiras também foram registradas pelo município, mas máquinas da prefeitura atuam para desobstruir as vias.
Equipes da Defesa Civil acompanhadas de um engenheiro percorrem o município para verificar se foram causados mais transtornos.