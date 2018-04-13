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Obra abandonada

Pais reclamam de obra de creche parada em Cachoeiro

A obra deveria ser entregue em dezembro de 2016

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 15:29
Obra da super creche deveria ter sido entregue em dezembro de 2016 Crédito: Marcel Alves
Pais de crianças que moram no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, reclamam da obra de uma creche que está abandonada no bairro. Algumas crianças ficam em casa e outras estudam em outros bairros longe de suas residências. A obra deveria ter sido entregue em dezembro de 2016 e atenderia mais de 200 crianças em período integral.
Mesmo sem previsão de quando as atividades vão começar na creche, os pais cobram por uma data de quando finalmente vão poder matricular os filhos. Falou que para fevereiro, início de março estaria talvez funcionando, mas nada até hoje. Está esse matagal aí, uma escola tão grande que muitas crianças aqui da rua poderiam estar estudando e nada, disse a dona de casa Franciele Oliveira.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a Prefeitura de Cachoeiro informou que a obra foi paralisada em 2016, pois a primeira empresa responsável por realizar o trabalho não teve condições financeiras para concluí-la. Este ano foi dada ordem de reinício do serviço para a empresa segunda colocada na licitação, mas ela também não teve condições de prosseguir com a obra.
A Secretaria de Obras tenta agora um acordo com essa empresa para que seja acionada a terceira colocada e, a partir daí, os trabalhos sejam retomados o mais rápido possível.
 

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