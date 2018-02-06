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Educação

Pais levam filhos a creche em Cachoeiro, mas não encontram professor

Pais ficaram indignados com a situação e voltaram com os pequenos para casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 19:17

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 19:17

Os pais que levaram os filhos no turno da tarde desta terça-feira (06) na Creche Maria Teresa Brandão, no Basílio Pimenta, em Cachoeiro de Itapemirim, ficaram revoltados. Não havia servidores suficientes para ficar com as crianças.
Hoje foi o primeiro dia de aula da rede pública municipal. Indignada com o fato, pais filmaram a situação. De acordo com os pais, uma turma do maternal da tarde não tinha servidores suficientes para ficar com os alunos e vários pais foram embora com as crianças. 
Revoltados, alguns pais voltaram para casa com os filhos Crédito: Foto internauta
Não tem professor. Os alunos estão subindo e a sala está trancada. Não tem ninguém para orientar agente. Um absurdo. Não tem condição. A sala que eles improvisaram tem muita criança pequena para pouca gente. Só tem uma professora e uma auxiliar, comentou uma mãe.
Em nota, a Secretaria de Educação informou que a professora titular teve que tirar licença, pois estava grávida e teve que realizar trabalho de parto antes do previsto pela pasta. Por isso, quem estava na sala, na oportunidade, era uma professora de adequação e não uma auxiliar.
Explicou ainda que o profissional de adequação é aquele que vai para sala de aula, enquanto o professor titular está em planejamento ou para suprir casos como esse. Mas, a Secretaria de Educação garante que nesta quarta-feira (07) um professor substituto estará em serviço na creche.

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