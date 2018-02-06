Pais levam filhos a creche em Cachoeiro, mas não encontram professor

Os pais que levaram os filhos no turno da tarde desta terça-feira (06) na Creche Maria Teresa Brandão, no Basílio Pimenta, em Cachoeiro de Itapemirim, ficaram revoltados. Não havia servidores suficientes para ficar com as crianças.

Hoje foi o primeiro dia de aula da rede pública municipal. Indignada com o fato, pais filmaram a situação. De acordo com os pais, uma turma do maternal da tarde não tinha servidores suficientes para ficar com os alunos e vários pais foram embora com as crianças.

Revoltados, alguns pais voltaram para casa com os filhos Crédito: Foto internauta

Não tem professor. Os alunos estão subindo e a sala está trancada. Não tem ninguém para orientar agente. Um absurdo. Não tem condição. A sala que eles improvisaram tem muita criança pequena para pouca gente. Só tem uma professora e uma auxiliar, comentou uma mãe.

Em nota, a Secretaria de Educação informou que a professora titular teve que tirar licença, pois estava grávida e teve que realizar trabalho de parto antes do previsto pela pasta. Por isso, quem estava na sala, na oportunidade, era uma professora de adequação e não uma auxiliar.