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Reconstruiu estrutura

Pai de jovem que destruiu árvore de Natal faz filho pedir desculpas

Além do pedido de desculpas aos funcionários que montaram a estrutura, o jovem, o pai e a mãe reconstruíram a árvore na praça de Afonso Cláudio

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 16:29
Pai nenhum cria filho para isso, afirmou o pai do jovem de 20 anos que derrubou uma árvore de Natal após subir na estrutura montada na praça de Afonso Cláudio, na Região Serrana, na última semana. A família arcou com o conserto da estrutura, que voltou a ficar iluminada no mesmo dia. Jefferson Siqueira, que é sargento da Polícia Militar, disse que o filho estava embriagado e que, além do rapaz, outro jovem contribuiu para a árvore quebrar.
O fato foi registrado na madrugada da última sexta-feira (14). No mesmo dia, por meio de nota, a prefeitura de Afonso Cláudio informou que a árvore de Natal da Praça Adherbal Galvão, no Centro, foi destruída por um ato de vandalismo e que testemunhas afirmam que um grupo de jovens, aparentemente alcoolizados, executaram a ação de vandalismo.
> Vídeo mostra momento em que árvore de Natal é derrubada em Afonso Cláudio
Jefferson contou que, após tomar conhecimento do ocorrido, entrou em contato com uma guarnição, que encaminhou o filho para a delegacia, onde foi ouvido. Liguei para a mãe dele e, ao questionar, ele confirmou. Me ligaram do quartel e eu falei para pegar ele em casa, levaram ele na delegacia e fizeram tudo que tinha que fazer. Ele foi levado na delegacia e depois na Secretaria de Cultura, onde pediu desculpas para os funcionários que montaram a árvore e para todas as pessoas da Secretaria.
Siqueira também disse que estava fora de Afonso Cláudio e, ao chegar, entrou em contato com um serralheiro que consertou a estrutura metálica da árvore. Depois disso colocamos a árvore no local. Eu, ele, a mãe dele e os irmãos. Colocamos as luzes e, às 20h da última sexta, a árvore estava do mesmo jeito.
VÍDEO
Um vídeo que circula em redes sociais mostra o momento que o jovem sobe na árvore e em seguida a estrutura não suporta o peso do seu corpo e cai. Jefferson Siqueira diz que a ação de outro jovem, que teria se apoiado na árvore, contribuiu para que ela caísse.
Ele não agiu sozinho. Meu filho sobe na árvore. E quando ele já estava lá em cima o outro rapaz foi trepar. Nela colocou as duas mãos e apoiou o pé na estrutura. Ela desceu com os dois, garantiu.
RESPONSABILIDADES
Jefferson contou que o filho só subiu na árvore pois foi incentivado pelos amigos. Ele só fez aquilo porque bebeu mesmo, ele é muito quieto, na dele, ele nunca faria isso com a consciência normal. E outra, incentivado pelos amigos. A brincadeira começou deles subirem em lugares para tirar foto, e ele com a tonteira quis subir em um local mais alto, revelou.
O sargento também disse que, desde o ocorrido, está passando por diversos transtornos e deixa uma mensagem para os pais e jovens. Para os pais digo que, apesar do amor e carinho da criação que a gente dá, saber corrigir nos momento errados, mesmo corrigindo mostrar que quem ama e quem vai estar do lado vai ser a família dele. Porque assim como aconteceu com meu filho, no momento mais difícil, os colegas sumiram. Os jovens devem escutar os pais, finalizou.

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