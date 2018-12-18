Pai de jovem que destruiu árvore de Natal faz filho pedir desculpas

Pai nenhum cria filho para isso, afirmou o pai do jovem de 20 anos que derrubou uma árvore de Natal após subir na estrutura montada na praça de Afonso Cláudio , na Região Serrana, na última semana. A família arcou com o conserto da estrutura, que voltou a ficar iluminada no mesmo dia. Jefferson Siqueira, que é sargento da Polícia Militar, disse que o filho estava embriagado e que, além do rapaz, outro jovem contribuiu para a árvore quebrar.

O fato foi registrado na madrugada da última sexta-feira (14). No mesmo dia, por meio de nota, a prefeitura de Afonso Cláudio informou que a árvore de Natal da Praça Adherbal Galvão, no Centro, foi destruída por um ato de vandalismo e que testemunhas afirmam que um grupo de jovens, aparentemente alcoolizados, executaram a ação de vandalismo.

Jefferson contou que, após tomar conhecimento do ocorrido, entrou em contato com uma guarnição, que encaminhou o filho para a delegacia, onde foi ouvido. Liguei para a mãe dele e, ao questionar, ele confirmou. Me ligaram do quartel e eu falei para pegar ele em casa, levaram ele na delegacia e fizeram tudo que tinha que fazer. Ele foi levado na delegacia e depois na Secretaria de Cultura, onde pediu desculpas para os funcionários que montaram a árvore e para todas as pessoas da Secretaria.

Siqueira também disse que estava fora de Afonso Cláudio e, ao chegar, entrou em contato com um serralheiro que consertou a estrutura metálica da árvore. Depois disso colocamos a árvore no local. Eu, ele, a mãe dele e os irmãos. Colocamos as luzes e, às 20h da última sexta, a árvore estava do mesmo jeito.

VÍDEO

Um vídeo que circula em redes sociais mostra o momento que o jovem sobe na árvore e em seguida a estrutura não suporta o peso do seu corpo e cai. Jefferson Siqueira diz que a ação de outro jovem, que teria se apoiado na árvore, contribuiu para que ela caísse.

Ele não agiu sozinho. Meu filho sobe na árvore. E quando ele já estava lá em cima o outro rapaz foi trepar. Nela colocou as duas mãos e apoiou o pé na estrutura. Ela desceu com os dois, garantiu.

RESPONSABILIDADES

Jefferson contou que o filho só subiu na árvore pois foi incentivado pelos amigos. Ele só fez aquilo porque bebeu mesmo, ele é muito quieto, na dele, ele nunca faria isso com a consciência normal. E outra, incentivado pelos amigos. A brincadeira começou deles subirem em lugares para tirar foto, e ele com a tonteira quis subir em um local mais alto, revelou.